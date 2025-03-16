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因應新住民基本法 移民署推7國語言培力資訊網

中央社／ 台北16日電
中配網紅「亞亞在台灣」因公然鼓吹武統言論，遭移民署限期10天內離境，依此推算24日應為最後期限。移民署副署長陳建成（右）16日表示，若逾期滯台，將依法執行強制出境。中央社
中配網紅「亞亞在台灣」因公然鼓吹武統言論，遭移民署限期10天內離境，依此推算24日應為最後期限。移民署副署長陳建成（右）16日表示，若逾期滯台，將依法執行強制出境。中央社

因應新住民基本法擴大適用對象，移民署副署長陳建成今天表示，除婚姻移民之外，已擴及至專業及技術移民，特別建置新住民培力發展資訊網，提供7國語言免費諮詢服務。

移民署今天舉行「新住民培力發展資訊網『培你迎向新生活』」記者會，陳建成、民進黨立法委員羅美玲和民眾黨立委麥玉珍等人，都到場共襄盛舉。

陳建成致詞表示，因應新住民基本法擴大適用對象，除婚姻移民之外，已擴及至專業及技術移民，未來僑外生留台就業，經取得勞動部工作許可外，並向移民署變更居留事由，就符合該法所稱新住民，歡迎各國專業人士在台長居久住，融入在地生活，進而歸化成為台灣公民，建立共存共榮的族群關係。

為強化宣導台灣留才、攬才政策和僑外生留台資訊，陳建成說，移民署特別邀請國家發展委員會、勞動部勞力發展署、僑委會等單位，現場進行經驗交流分享。

陳建成提到，為展現公私協力共同推動新住民照顧服務，活動也邀請財政部台北國稅局、台北市警察局中正第一分局、海洋委員會海巡署等政府機關，偕同新住民團體一起設攤宣導，透過現場趣味闖關遊戲交流，鼓勵僑外生及新住民發揮專長及成就自我，共同推動國家繁榮發展。

他會後接受媒體聯訪時表示，為整合新住民在台生活、就業、教育、衛生等相關福利及權益資訊，移民署建置7國語言的「新住民培力發展資訊網」免費諮詢服務，包括中、英、越、印、泰、柬、緬語版，及設立Line官方帳號，供各界與新住民獲取政府各類資訊。

勞動部 婚姻 新住民 移民署

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