吹哨者屢爆協和電廠嚴重土汙 彭啓明：如有證據歡迎檢舉

針對近期四接環評案，環保團體多次指出吹哨者爆料協和電廠內有嚴重土汙，環境部長彭啓明表示，這部分若有相關證據，歡迎直接檢舉，環境部將依法展開調查並保護揭弊者，盡全力釐清事實並還原真相，也強調環評像是一場球賽，但是輸球的一方卻罵裁判不公。

彭啓明指出，協和電廠在2017年曾由基隆市政府環保局呈報22平方公尺汙染案，在政府內部公開的「土壤及地下水資訊管理系統」均有記錄，其總石油碳氫化合物汙染當時的確超標，但在2019年就已經透過應變處理整治而解除列管。日前基隆市政府環保局已表示將邀集土汙專家學者及中央主管機關共同研議，提出後續最佳處置方案。

彭啓明進一步指出，「土壤及地下水汙染整治法」與「環境影響評估法」屬於不同法規，各自適用於不同範疇，理應分開討論，自從擔任環境部長後，向來希望陽光能透進行政機關，若遇相關破壞環境違法案件，在遵守依法行政的前提下，均是秉持公開透明之原則處理，嚴懲重罰，也不會姑息。

彭啓明說，環評會委員組成有三分之二是專家學者，都是各大學學有專精的教授，皆有其獨立思考及判斷的能力，行政機關豈能下指導棋？如果環評會中所有獨立教授委員意見皆一致，且同意通過審查，那社會大眾是否更應該尊重這樣的審查結果？

彭啓明指出，這幾年的演變中，開發者與環保或在地者的對立讓裁判很難當，環評審查像是一場球賽，有一方贏球，就有另一方輸球，但輸球的一方卻罵裁判不公，然而環評是最為開放的政策平台，去年底啟動的環評總體檢，希望匯集大家意見能夠再有所精進，希望今年底可以找出更好的方法，但需要大家一起集思廣益。