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長壽的秘訣！日本心理師揭秘活力長者7大共通點：吃好睡好心態佳

聯合新聞網／ 綜合報導
日本心理師建議老年人應要有樂觀的生活態度，才能保持精力充沛。示意圖／ingimage
日本心理師建議老年人應要有樂觀的生活態度，才能保持精力充沛。示意圖／ingimage

隨著全球人口高齡化，如何健康、有活力地度過晚年，成為越來越多人關注的議題。日本心理諮詢師竹內成彥結合精神醫學與性格心理學的專業知識，深入研究了活力充沛老年人的生活方式，並歸納出七大特徵，提供年長者做為參考。

據日媒Yahoo報導，心理諮詢師竹內成彥提到，從精神醫學與性格心理學的研究顯示，充滿活力的老年人通常具有以下七個共通特徵：

1.積極活動身體

經常保持運動習慣，例如散步，透過活動身體來維持健康。

2.均衡飲食

注重均衡飲食，攝取各種營養，避免對身體有害的食物。

3.優質睡眠

確保擁有充足的睡眠時間，但又不過度睡眠。

4.良好的人際關係

積極參與社交，重視與親友的交流，並從幫助他人中獲得快樂。

5.積極的心態

保持樂觀，不沉溺於過去的後悔或對未來的憂慮。

6.擁有興趣或持續工作

有熱衷的興趣或持續工作，從中獲得成長和成就感。

7.擅長轉換心情

善於排解壓力，不讓負面情緒持續太久。

竹內成彥也建議大家遵從以上方法，以維持身心健康。

至於高齡人士該如何避免運動能力下滑，根據《元氣網》提到，長者平時可以專注在「走路品質」上，以腳跟著地，穩穩抓地，再用腳尖有力踏出，並加入手臂擺動，跨左腳時右臂前擺，稍微扭動腰腹增加運動量。這一連串的動作可以讓長者在行走時，達到鍛鍊身體的效果。

老年人 高齡化

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