長壽的秘訣！日本心理師揭秘活力長者7大共通點：吃好睡好心態佳
隨著全球人口高齡化，如何健康、有活力地度過晚年，成為越來越多人關注的議題。日本心理諮詢師竹內成彥結合精神醫學與性格心理學的專業知識，深入研究了活力充沛老年人的生活方式，並歸納出七大特徵，提供年長者做為參考。
據日媒Yahoo報導，心理諮詢師竹內成彥提到，從精神醫學與性格心理學的研究顯示，充滿活力的老年人通常具有以下七個共通特徵：
1.積極活動身體
經常保持運動習慣，例如散步，透過活動身體來維持健康。
2.均衡飲食
注重均衡飲食，攝取各種營養，避免對身體有害的食物。
3.優質睡眠
確保擁有充足的睡眠時間，但又不過度睡眠。
4.良好的人際關係
積極參與社交，重視與親友的交流，並從幫助他人中獲得快樂。
5.積極的心態
保持樂觀，不沉溺於過去的後悔或對未來的憂慮。
6.擁有興趣或持續工作
有熱衷的興趣或持續工作，從中獲得成長和成就感。
7.擅長轉換心情
善於排解壓力，不讓負面情緒持續太久。
竹內成彥也建議大家遵從以上方法，以維持身心健康。
至於高齡人士該如何避免運動能力下滑，根據《元氣網》提到，長者平時可以專注在「走路品質」上，以腳跟著地，穩穩抓地，再用腳尖有力踏出，並加入手臂擺動，跨左腳時右臂前擺，稍微扭動腰腹增加運動量。這一連串的動作可以讓長者在行走時，達到鍛鍊身體的效果。
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