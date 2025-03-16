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每8人就有1人罹患腎臟病 中西醫整合治療遠離洗腎風險

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
如果有輕微尿蛋白，可以配合有保護腎功能的黃耆、當歸、丹參、川芎、大黃等中藥。本報資料照片
如果有輕微尿蛋白，可以配合有保護腎功能的黃耆、當歸、丹參、川芎、大黃等中藥。本報資料照片

一名65歲男性於10年前罹患糖尿病，除了疾病因素，再加上年齡老化，4年後腎絲球過濾率（eGFR）數值逐漸衰退至50。隔年出現些許泡泡尿，開始服用西藥，另尋求中醫療法改善腎功能。經門診療效評估追蹤，半年後，肌酸酐從1.58降到1.23，腎絲球過濾率也回升逾62，延緩疾病惡化。

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中西醫整合科主任陳建宏表示，糖尿病患罹病10年以上，約有三分之一的病人會腎臟功能減退，如果不加以控制飲食、三高並養成規律生活、適當運動，當腎臟微血管受到傷害，最終恐演變為慢性腎衰竭。

慢性腎病已成為台灣的「新國病」，影響約12%的人口，洗腎患者突破9萬人，中醫師公會全國聯合會理事長詹永兆表示，在台灣，每8人就有1人罹患慢性腎臟病（CKD），根據2022年國人十大死因統計，腎炎、腎病症候群及腎病變名列第10位，顯示慢性腎病已成重大健康議題。

健保署於109年推行「中醫慢性腎臟病門診加強照護計畫」，藉由早期中醫介入，減緩病程進展、延緩洗腎時程，提升病人生活品質，並建立中西醫結合的醫療照護模式。林口長庚醫院中醫內兒科主治醫師陳星諭指出，近幾年的門診數據分析，此計畫顯著改善肌酸酐、腎絲球濾過率等臨床指標，有助於提升患者的預後與健康狀況。

陳星諭強調，「中醫慢性腎臟病門診加強照護計畫」針對慢性腎病第二至五期患者，採用科學中藥、針灸、推拿及衛教介入，臨床資料顯示，中醫藥治療可顯著降低末期腎病進程、延緩透析與降低死亡率。尤其，患者的死亡率可下降15.4%，可能與延後透析有關。

林口長庚紀念醫院中醫部部主任黃澤宏表示，洗腎對病人本身、家庭及健保經費都是相當大的壓力，中醫在慢性腎病的治療上也有一定的功效。中醫治療慢性腎病的特色以慢性腎臟病第三期治療效果最為明顯，「中醫慢性腎臟病門診加強照護計畫」從109年開辦迄今，從8029看診人次增至113年的7萬7313看診人次。

黃澤宏提醒，早期中醫介入腎病療程，可以保護腎臟、降低死亡率。另外，中醫看腎不只這個器官，還包括泌尿、生殖、免疫、內分泌系統等，坊間常說的腎虛、腎虧不等於腎病，更不要被「敗腎」一詞嚇到，且誤信「秘方」亂吃草藥，他強調，草藥≠中藥，服用合格中藥才不會造成腎臟負擔。

中醫加強照護慢性腎病，可顯著降低末期腎病進程、延緩透析與降低死亡率。記者廖靜清／攝影
中醫加強照護慢性腎病，可顯著降低末期腎病進程、延緩透析與降低死亡率。記者廖靜清／攝影

中醫 死亡率 腎臟病

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