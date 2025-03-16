寒流又來了！營養師示警「當心血管阻塞」 6飲食方法顧健康

這幾天寒流回歸，氣溫又開始下降了！天氣一冷，營養師們就心繫著心臟病友們，高敏敏在Instagram粉絲專頁發文分享，這次請到心臟科的陳裕峰醫師帶大家看看冬天該怎麼預防心臟病！

高敏敏指出冬天容易使血管收縮、血液流動速度變慢，血管不健康的人，如「不穩定性斑塊」更容易阻塞，釀成遺憾，因此冬天服藥務必禁忌醫囑。如果沒有好好吃藥加上早晚溫差大，發生急性心血管疾病就會提升。

要特別注意的高危險族群包括：

一、有三高的人：高血壓、高血脂、高血糖 二、肥胖者：BMI過高者 三、老年人：65歲以上長者 四、吸煙、酒癮：影響血管收縮 五、外食族：大魚大肉、油脂高 六、家族遺傳史：心臟病、肥胖、三高

想要預防心臟病，高敏敏建議這樣吃來清血管：

天然好油：植物油、堅果種子、深海魚

不飽和脂肪酸不但可降低壞膽固醇、冠狀動脈相關疾病的發生率，同時還可以維持心血管順暢。

膳食纖維：全穀雜糧、深綠色蔬菜、脆彈蔬菜

膳食纖維在腸道中可降低壞膽固醇的吸收率，還能幫助降低血液中的壞膽固醇，蔬菜可以選擇木耳、海帶。

各色食材：蔬果都吃、彩虹飲食

不同顏色的蔬果富含不同植化素，多有抗氧化、抗發炎的效果，能夠有效預防心臟疾病、維持血管健康。

大豆異黃酮：黃豆、黃豆製品

降低血管中壞膽固醇的同時，增加好膽固醇，預防血管硬化阻塞、維持心血管健康。

減法烹調：蒸煮滷烤燉、少鹽少調味

清淡飲食可以避免增加罹患慢性病的風險，保留食材營養價值，維持健康心臟、血管疏通。

零食選天然：黑可可、無糖綠茶、堅果種子

選擇含有多酚的食材可維持血管健康順暢，吃零食避免選高油、高糖的加工食品。

高敏敏提醒大家，盡量少飲酒，因為飲酒會促使血管收縮、加重心臟負擔，建議如有需要，可以以茶代酒。此外，切記要多喝水，血液才能保持順暢不濃稠！60kg的成人，一天所需水量約1800～2400ml，如有心臟病、慢性肝病或需要限制水分攝取之病人，則建議諮詢醫師建議。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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