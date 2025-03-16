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賴總統：期盼中醫藥持續發揮關鍵影響力

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導

賴清德總統今天上午出席中醫藥學術論壇，肯定中醫藥是台灣的珍貴資產，盼其在預防醫學、慢性病管理與長照醫療等領域發揮關鍵影響力。

賴總統致詞時提到，在新冠疫情期間，中醫界成功研發清冠一號幫助無數民眾，包含他自己也曾受惠；清冠一號更造福很多國家的確診者，他要特別予以肯定。

賴總統表示，中醫界除平時站在第一線守護國人健康，也擔任政府與民眾之間的橋樑，發揮專業，讓政府的健康政策得以落實；隨著中醫藥發展法的立法，以及政府推動的中醫優質發展計畫與中醫藥振興計畫，一步步強化中醫藥發展基礎，讓整體環境更加成熟。

賴總統背景是醫師，他說，在上任後在總統府成立「健康台灣推動委員會」，希望國人健康、國家更強、世界擁抱台灣；賴總統提到，面對人口高齡化，確保長者的健康與生活品質，已經成為大家共同面對的重要課題，相信在相關政策的推動過程中，中醫藥界扮演非常重要且不可或缺的角色。

賴總統表示，今天論壇主題「傳統醫學結合AI與大數據的應用研究」，就是希望讓台灣中醫藥發展能更進一步；政府也有心將台灣打造為人工智慧島，未來將建置資料中心，並且在全國各區域建立必要的超級電腦。

賴總統表示，政府也會持續培養人才、鬆綁法令，期盼未來中醫藥界也可以運用政府所建置的超級電腦，發展中醫藥產業。

中醫 醫學

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