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台鐵3月底完成4改善 平均準點率95.5%未達去年目標

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵公司訂定4個分區營運處安全提升計畫，本月上旬進行北、南區驗收考核檢討會報。圖／台鐵提供
台鐵公司訂定4個分區營運處安全提升計畫，本月上旬進行北、南區驗收考核檢討會報。圖／台鐵提供

台鐵公司訂定4個分區營運處安全提升計畫，本月上旬進行北、南區驗收考核檢討會報，台鐵表示，今年3月每日平均上車人數達68萬人新高點，平均準點率逾95.5％，但日前發生貨車首車出軌事故，凸顯安全及服務品質需再強化，董事長杜微表示，3月底前完成所有貨車手車特檢、雙溪段加強路線防護等4改善。

根據台鐵公司統計，2021年平均準點率為92.81％、2022年94.98％、2023年95.98％、2024年1至10月平均準點率93.93％、2024年欲達成平均準點率為97％，預計2025年欲達成97.5％，如今平均準點率雖超過95.5％，但仍未達到2024年欲達成目標，距離平均準點率97.5％目標尚還有一段距離。

為提升風險管控效能、加強車輛及基礎設施維護、並落實各項行車運轉實務操作，台鐵年2月訂定北、中、南、東區等4個分區營運處的安全提升計畫，3月上旬持續進行北區及南區驗收考核檢討會報，同時辦理現場作業評估與改善。

北區及南區營運處驗收檢討會報日前分別在七堵調車場及新左營站舉行，會中除提報各單位安全提升辦理情形外，也廣泛交換意見，滾動檢討未來調整的工作重點，訂定完成時程及KPl，另會後並由各主管至現場抽測，了解工作同仁實務執行能力。

杜微表示，今年3月以來，台鐵公司每日平均上車人數已來到68萬人的新高點，平均準點率超過95.5％，但日前發生的一起貨車守車出軌事故，也顯現出安全及服務品質必須再強化，公司各級主管及同仁應持續執行提升計劃不得鬆懈，例如調車作業管理、車輛保養、路線巡檢、號誌電力檢查維護，也都要如期如質達成，來確保營運安全。

隨後杜微也實地到事故現場勘查，並要求各單位要全力進行改善，包含3月底前完成所有貨車守車特檢、雙溪段加強路線防護、修訂貨車及客貨混合編組附掛規章、以及編列預算更新機務搶修機具，以確保行車運轉安全。

台鐵董事長杜微要求各單位要全力進行改善，包含3月底前完成所有貨車守車特檢、雙溪段加強路線防護、修訂貨車及客貨混合編組附掛規章、以及編列預算更新機務搶修機具，以確保行車運轉安全。圖／台鐵提供
台鐵董事長杜微要求各單位要全力進行改善，包含3月底前完成所有貨車守車特檢、雙溪段加強路線防護、修訂貨車及客貨混合編組附掛規章、以及編列預算更新機務搶修機具，以確保行車運轉安全。圖／台鐵提供
台鐵董事長杜微要求各單位要全力進行改善，包含3月底前完成所有貨車守車特檢、雙溪段加強路線防護、修訂貨車及客貨混合編組附掛規章、以及編列預算更新機務搶修機具，以確保行車運轉安全。圖／台鐵提供
台鐵董事長杜微要求各單位要全力進行改善，包含3月底前完成所有貨車守車特檢、雙溪段加強路線防護、修訂貨車及客貨混合編組附掛規章、以及編列預算更新機務搶修機具，以確保行車運轉安全。圖／台鐵提供
台鐵董事長杜微（右）表示，今年3月以來，每日平均上車人數已來到68萬人的新高點，平均準點率超過95.5％，但日前發生的一起貨車守車出軌事故，也顯現出安全及服務品質必須再強化。圖／台鐵提供
台鐵董事長杜微（右）表示，今年3月以來，每日平均上車人數已來到68萬人的新高點，平均準點率超過95.5％，但日前發生的一起貨車守車出軌事故，也顯現出安全及服務品質必須再強化。圖／台鐵提供

台鐵 杜微

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