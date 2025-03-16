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愈晚愈冷北台降到12度 氣象署：冷到周三最低探10度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受強烈大陸冷氣團影響，低溫延續到周三，預計北部及宜花地區最低溫約10、11度。聯合報系資料照
受強烈大陸冷氣團影響，低溫延續到周三，預計北部及宜花地區最低溫約10、11度。聯合報系資料照

愈晚愈冷，中央氣象署預報員官欣平今天指出，受強烈大陸冷氣團影響，低溫延續到周三（20日），預計北部及宜花地區最低溫約10、11度，周二、周三白天溫度回升但夜間清晨非常寒冷，中南部清晨感受較為寒冷。周四後氣溫逐步回升，但清晨仍有輻射冷卻效應，日夜溫差大。

官欣平指出，昨天及前天明顯降雨，今天已經趨緩，上午只剩北部、東半部地區及中南部山區仍有局部降雨，下午降雨轉到花東地區，晚間北台灣明顯轉乾，但明天清晨仍有一波波水氣會進來，以東半部、宜花東及新竹以北為主，中南部接下來則偏乾。未來一周降雨大致逐步趨緩，但花東仍有零星短暫雨，離島則放晴。

強烈大陸冷氣團接下來要慢慢影響了，官欣平表示，冷氣團影響最明顯的區域為中部以北及宜花，北台灣今起溫度一路往下降，現在高溫14至15度，傍晚再降到12、13度，最低溫落在17、18日，清晨夜間最低溫降至10、11度。中南部雖白天氣溫略高，夜間清晨仍有較強冷空氣影響，感受也很明顯，會很寒冷，一直持到19日，民眾需注意保暖。

官欣平表示，強烈大陸冷氣團19日開始減弱，20日起氣溫回升，北台灣高溫將升至18至19度。但夜間仍可能因輻射冷卻效應導致氣溫下降，尤其17至19日夜晚溫度變化劇烈，需注意日夜溫差大。

官欣平說，今天台南以北沿海、北海岸、宜蘭及花東地區均可能出現強風，平均風速達6級，陣風可達8級以上，澎湖地區甚至出現9級以上陣風。建議海邊活動或從事海上作業的民眾提高警覺，防範強風與大浪。

未來還有冷空氣嗎？官欣平指出，未來數周仍可能有冷空氣南下，一直至4月中旬，但冷暖交替相當頻繁。建議民眾持續關注氣象資訊，適時增減衣物。

未來氣溫趨勢。圖／中央氣象署提供
未來氣溫趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

低溫 冷氣團 氣溫

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