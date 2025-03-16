醫力推1水果「超級食物」：不僅抗癌還顧腸胃

台積電創辦人張忠謀透過每天食用木瓜來養胃，有效改善胃部不適，也讓不少民眾產生好奇，木瓜究竟是有多營養？對此，醫師張家銘表示，木瓜不僅抗發炎、抗癌、助消化還能強化免疫力，是便宜又好用的「天然抗癌保養品」。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘日前在臉書粉專發文，表示過去大家都知道木瓜充滿維生素，但現在科學家告訴我們，木瓜可能是「隱藏版超級食物」，不只是護腸胃、顧免疫，還能夠降低慢性發炎，甚至對預防癌症有幫助。

張家銘提到，木瓜的營養成分包括類黃酮（Flavonoids）、多酚（Polyphenols）、β-胡蘿蔔素及維生素C，都是抗發炎的關鍵角色。

而研究發現，這些成分可以「關掉」體內的發炎開關 —NF-κB（讓發炎持續的主謀），而這條發炎路徑正是許多癌症的幫兇。所以，當我們吃木瓜，就像是在幫身體滅火，讓細胞回到健康的狀態。更厲害的是，木瓜的β-胡蘿蔔素除了對眼睛好，還能阻止癌細胞生長，維生素C則可以保護DNA，不讓細胞亂變，等於從源頭就斷了癌症的後路。

此外，木瓜還有另一種超級版本——發酵木瓜（Fermented Papaya），這種木瓜發酵後，裡面的抗氧化成分更強，還能進一步調整腸道菌群，讓壞菌沒機會作亂，對於腸躁症、腸胃敏感的人來說，這可能是一個超棒的選擇。

張家銘也建議民眾，應該每天吃一顆木瓜，給身體最天然的保護，「木瓜剛好是一個全面性的健康食物，可以幫助我們降低發炎、養好菌、強化免疫力，從源頭減少癌症風險。不僅便宜好吃，還能夠成為『天然抗癌保養品』」。