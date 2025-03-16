追雪注意！合歡山可望飄3月雪 今晚6時起封路

受強烈大陸冷氣團影響，氣象署預估，今起到明晚恐有10度以下低溫，公路局根據最新氣象情資，考量夜間水氣偏多，入夜路面恐結冰或積雪，台14甲線翠峰18K至大禹嶺41.5K於今晚6時起實施預警性封閉，明晨再視天候路況開放。

公路局指出，依據最新氣象情資研判，2500公尺以上高山路段，環境溫度在冰點以下，配合夜間水氣偏多，有局部路面結冰及固態降水機率，恐影響行車安全，為此公告，台14甲線翠峰18K至大禹嶺41.5K路段今晚6時起實施預警性封閉。

公路局中區養護工程分局表示，為維護用路人安全，目前持續關注山區氣候及道路狀況，將視現地實際天候狀況，不排除提前啟動管制措施或擴大管制範圍至台8線，明天（17日）清晨視天候及路況決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。

另，為協助農產蔬果的運送，台8線中橫臨37便道，增加開放下午5時30分通行時段，僅供有由公所造冊之蔬果農產運輸大貨車通行（只開放德基往谷關，無谷關往德基）。

公路局中分局也提醒，高山氣候嚴峻變化迅速，管制路段仍視現況機動調整，欲行駛台14甲線用路人小心駕駛，上山務必留意即時路況資訊及交管措施，做好保暖準備、備妥雪鏈，並遵守相關管制措施，預先規劃旅行備案，以利及時因應。

另，雪季期間山路狀況難掌握，非必要勿前往，行前須備妥保暖裝備與車輛雪鏈，沿途關注氣象預報及道路交通資訊，可利用幸福公路APP或省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw），也可撥打04-23715030、0800-231-035查詢最新路況。