匈牙利半世紀後再爆口蹄疫 韓國也爆疫情

動植物防疫檢疫署指出，依據世界動物衛生組織（WOAH）網站資料顯示，匈牙利於今年3月7日通報發生口蹄疫，距上次發生已超過50年；另韓國日前也發布口蹄疫疫情。防檢署表示，病例傳播來源尚不清楚，相關產業應將匈牙利等國的案例引以為鑑，時時警覺，牧場的生物安全措施是重要的基本功，務必加強生物安全管控措施。

防檢署動物檢疫組組長高黃霖表示，匈牙利最後1例口蹄疫於1973年撲滅後，今年再次爆發疫情，3月7日向WOAH通報位於該國西北方的傑爾-莫松-肖普朗州飼養1418隻的牛場發生口蹄疫病例，我國農業部於3月8日立即公告匈牙利自口蹄疫非疫區除名，該國偶蹄動物肉類原僅有豬肉獲核准輸台，但於2018年4月發生非洲豬瘟後即暫停輸台至今。另韓國農業部於3月14日發布新聞稿指出，全羅南道一飼養180隻牛場發生口蹄疫，為該國1年多來再次傳出的病例。

防檢署說，德國在維持37年的清淨狀態後在今年1月10日通報發生口蹄疫，匈牙利維持超過半世紀口蹄疫清淨狀態也一夕之間破功，而且病例傳播來源尚不清楚，防檢署再次呼籲相關產業，應將匈牙利等國的案例引以為鑑，時時警覺，牧場的生物安全措施是重要的基本功，務必加強生物安全管控措施，包括持續落實門禁管制、人車進出、畜牧場消毒等，遇有疑似病例應立即通報所在地動物防疫機關，以利即時診斷處置。

我國自1997年3月20日台灣爆發口蹄疫情以來，撲殺與注射疫苗同時進行，台灣養豬相關產業面臨轉型與挑戰，台灣本島、澎湖及馬祖於2017年5月經世界動物衛生組織（OIE）第85屆年會認定為施打疫苗口蹄疫非疫區。2018年7月1日停止施打口蹄疫疫苗，金門則於2017年9月向OIE申請為施打疫苗口蹄疫非疫區，並於2018年5月24日取得認定。台灣、澎湖及馬祖於2020年6月獲WOAH宣布成為不施打疫苗口蹄疫非疫區。