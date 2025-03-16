公路客運成本高漲、載客率衰退近4成 公會擬提運價調漲

繼國道客運去年通過運價調整並陸續調漲路線票價後，行駛一般公路的公路客運，也考量人事、維修及輪胎等原物料成本高漲，載客率卻未回到疫前，反衰退近4成，因此研擬喊漲。客運公會表示，目前正蒐集各業者營運及成本資料，預計下半年提出運價調漲申請，盼政府能針對漲幅補貼，降低對消費者的影響。

根據交通部公路局統計，疫前2019年公路客運路線有637條，客運收入118億4687萬4002元，客運人數1億2841萬4214人次。

但疫後客運業營運未回到疫前，2024年公路客運路線剩539條，客運收入72億1207萬4493元，客運人次8075萬3028人次，客運營收大幅減少39.1%，客運人次衰退降幅約37.1%，公路客運路線也停駛及減少98條。

中華民國公共汽車客運公會全聯會秘書長謝界田說，由於客運業營收及載客量回不去疫情前，加上各項經營如人事、維修費、輪胎等原物料成本高漲，根據法規規定，公路客運依規定可每2年檢討一次運價，而今年5月將屆滿2年，因此公會正蒐集各客運業者營運及成本資料，後續將針對運價調整幅度討論。

謝界田指出，預計今年下半年將向公路局提出運價調漲申請，盼政府未來能針對漲幅進行補貼，另基於使用者付費，消費者也須負擔一些，但希望透過補貼，來降低對消費者的影響。

首都客運總經理李建文表示，國道客運去年已調漲票價，市區公車透過地方政府的補貼，調漲駕駛薪資，而公路客運壓力也很大。由於駕駛缺乏，為留下人，比照雙北市區公車駕駛薪資加薪8000元，因此人事成本大增；另外，公路客運也長用到六期環保柴油車，導致場站租金也大增，光車輛成本就增加1成5以上，整體營業成本攀升逾1成。

公路局表示，根據規定，公路客運除遇有特殊情形外，運價每2年檢討1次，上一次公路客運調漲為2023年5月，即將屆滿2年，待公會提報後將進行討論、檢視。