快訊

水餃一顆9元！南機場「秀昌水餃」調漲了 老主顧「一招」應對

家寧聲明出自律師之手？他指這兩點可看出有人指點

日職／重返夢想起點引退 陳偉殷談下一步計畫：盼為投手提供建議

聽新聞
0:00 / 0:00

公路客運成本高漲、載客率衰退近4成 公會擬提運價調漲

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
公路客運原物料成本高漲，載客率卻相比疫情前衰退近4成，公會研擬下半年提出運價調漲申請。聯合報系資料照
公路客運原物料成本高漲，載客率卻相比疫情前衰退近4成，公會研擬下半年提出運價調漲申請。聯合報系資料照

國道客運去年通過運價調整並陸續調漲路線票價後，行駛一般公路的公路客運，也考量人事、維修及輪胎等原物料成本高漲，載客率卻未回到疫前，反衰退近4成，因此研擬喊漲。客運公會表示，目前正蒐集各業者營運及成本資料，預計下半年提出運價調漲申請，盼政府能針對漲幅補貼，降低對消費者的影響。

根據交通部公路局統計，疫前2019年公路客運路線有637條，客運收入118億4687萬4002元，客運人數1億2841萬4214人次。

但疫後客運業營運未回到疫前，2024年公路客運路線剩539條，客運收入72億1207萬4493元，客運人次8075萬3028人次，客運營收大幅減少39.1%，客運人次衰退降幅約37.1%，公路客運路線也停駛及減少98條。

中華民國公共汽車客運公會全聯會秘書長謝界田說，由於客運業營收及載客量回不去疫情前，加上各項經營如人事、維修費、輪胎等原物料成本高漲，根據法規規定，公路客運依規定可每2年檢討一次運價，而今年5月將屆滿2年，因此公會正蒐集各客運業者營運及成本資料，後續將針對運價調整幅度討論。

謝界田指出，預計今年下半年將向公路局提出運價調漲申請，盼政府未來能針對漲幅進行補貼，另基於使用者付費，消費者也須負擔一些，但希望透過補貼，來降低對消費者的影響。

首都客運總經理李建文表示，國道客運去年已調漲票價，市區公車透過地方政府的補貼，調漲駕駛薪資，而公路客運壓力也很大。由於駕駛缺乏，為留下人，比照雙北市區公車駕駛薪資加薪8000元，因此人事成本大增；另外，公路客運也長用到六期環保柴油車，導致場站租金也大增，光車輛成本就增加1成5以上，整體營業成本攀升逾1成。

公路局表示，根據規定，公路客運除遇有特殊情形外，運價每2年檢討1次，上一次公路客運調漲為2023年5月，即將屆滿2年，待公會提報後將進行討論、檢視。

國道客運 消費者 調漲

延伸閱讀

彰化縣10大肇事路口排行出爐 「這兩處路口」再居1、2名

台東外海規模5.7地震 公路局：轄區道路無災情

量能今不如昔…搶救國道客運 陳世凱：國道路網要重新檢討

公路局：即日起 法人車主可線上申辦車輛停駛

相關新聞

台鐵3月底完成4改善 平均準點率95.5%未達去年目標

台鐵公司訂定4個分區營運處安全提升計畫，本月上旬進行北、南區驗收考核檢討會報，台鐵表示，今年3月每日平均上車人數達68萬...

愈晚愈冷北台降到12度 氣象署：冷到周三最低探10度

愈晚愈冷，中央氣象署預報員官欣平今天指出，受強烈大陸冷氣團影響，低溫延續到周三（20日），預計北部及宜花地區最低溫約10...

追雪注意！合歡山可望飄3月雪 今晚6時起封路

受強烈大陸冷氣團影響，氣象署預估，今起到明晚恐有10度以下低溫，公路局根據最新氣象情資，考量夜間水氣偏多，入夜路面恐結冰...

喝水就能瘦？ 營養師解密喝水減重法則

水分在人體內扮演重要的角色，且現代人越來越注重健康與體態管理，近年來網路上有不少人推薦「喝水減肥法」，台南市立醫院營養師...

醫力推1水果「超級食物」：不僅抗癌還顧腸胃

台積電創辦人張忠謀透過每天食用木瓜來養胃，有效改善胃部不適，也讓不少民眾產生好奇，木瓜究竟是有多營養？對此，醫師張家銘表示，木瓜不僅抗發炎、抗癌、助消化還能強化免疫力，是便宜又好用的「天然抗癌保養品」。

小心自燃！除濕機1狀況恐造成短路 台電曝使用2重點保平安

隨著一波波鋒面影響，北部天氣又濕又冷，許多人會利用除濕機讓環境保持舒適，不過台電特別提醒，在家使用除濕機時，務必要注意安全，若水箱的水太滿溢出機體外，容易產生短路，再加上老舊電線外露，一不小心就可能走火自燃。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。