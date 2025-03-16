中醫加強照護慢性腎病 透析風險降53%

慢性腎病已成為台灣的新國病，約8人就有1人可能有慢性腎病纏身，中醫加強照護慢性腎病成趨勢，發現使用科學中藥可減低慢性腎病患者腎衰竭風險，校正後透析風險可下降53%。

中華民國中醫師公會全國聯合會理事長詹永兆今天在國醫節記者會提到，台灣罹患慢性腎病人口約12%，洗腎人口達9萬大關，慢性腎病與洗腎人口逐年升高，推估與三高患者增加有關，中醫治療慢性腎病特色以第3期治療效果最為明顯，主要以疏肝健脾、益氣養血，活血化瘀為主。

詹永兆說，「全民健康保險中醫慢性腎臟病門診加強照護計畫」自民國109年起實施，藉由中西醫結合治療醫療照護模式，早期中醫介入腎病病人，減緩腎病惡化，延緩洗腎時程，根據成效評估，透過中醫慢性腎臟病輔助，血壓、低密度脂蛋白及腎絲球濾過率值前後測差異等皆明顯改善。

根據國內研究，分析5年間新診斷慢性腎病2萬4971人，使用科學中藥可減低慢性腎病患者腎衰竭風險，校正後透析風險下降53%；另一研究發現，中醫治療在糖尿病腎病族群也可減低死亡率與透析率，在10萬7294名新診斷糖尿性腎病個案，使用中藥者8年後透析率降2.1%

慢性腎病是腎功能逐漸衰退的疾病，常見症狀有蛋白尿、水腫、疲倦、高血壓等。恩主公醫院中醫部主任張晉賢說，西醫治療以降蛋白尿、控制血壓為主，但長期藥物使用可能帶來副作用；中醫治療原則是健脾益腎、利濕化濁，輔助調節免疫功能，減少類固醇依賴，延緩腎功能惡化。

常聽說亂吃中藥可能洗腎，張晉賢提醒，關鍵在於「草藥」不等於「中藥」，中藥有明確定義標準，須嚴格審查核可，由合格專業醫師經過診斷開立出為治療所用；草藥多為以訛傳訛、無實證考據。想要逆轉「腎」的民眾千萬不要誤信偏方，應經由專業中醫師問診，服用合格中藥。

林口長庚紀念醫院中醫部部主任黃澤宏表示，不論患者年紀、性別、糖尿病、高血壓的不同，使用中藥都可以減少未來發生末期腎臟病機會。預防慢性腎臟病可由不抽菸、不酗酒、不熬夜調整生活作息，規律運動與控制飲食，再加上中西醫藥物整合治療及定期追蹤，不任意服用藥物。