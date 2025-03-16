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小心自燃！除濕機1狀況恐造成短路 台電曝使用2重點保平安
隨著一波波鋒面影響，北部天氣又濕又冷，許多人會利用除濕機讓環境保持舒適，不過台電特別提醒，在家使用除濕機時，務必要注意安全，若水箱的水太滿溢出機體外，容易產生短路，再加上老舊電線外露，一不小心就可能走火自燃。
台灣電力公司日前在臉書粉專發文，提到最近天氣又濕又冷，陰雨連綿，民眾在使用除濕機時要特別當心，若水箱的水太滿溢出，機體碰到水珠容易產生短路，再加上老舊電線外露，屋主又剛好外出不在家，電線走火一不小心就有可能釀成大禍。
因此，台電也整理出2使用重點：第一，「適時檢查滿水停機功能」，可以將水箱裝滿後啟動除濕機，測試看看除濕機是否能正常自動斷電，如果該功能故障，就必須立即停止使用，並盡快報修處理；第二，「人離機停、不用不插」，外出或長時間離開時，都應該將除濕機電源關閉，並拔除插頭。
另外，台電也呼籲民眾，在晚上睡覺、無人看管或沒人在家等3個時間點，也都應該關閉除濕機，避免讓憾事有機會發生。
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