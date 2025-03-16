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中油宣布：明起汽、柴油價格不調整

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
台灣中油公司宣布，自明（17）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不調整。本報資料照片
台灣中油公司宣布，自明（17）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不調整。本報資料照片

台灣中油公司宣布，自明（17）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升27.9元。本周因平穩措施啟動，汽、柴油各吸收0.3元。

中油表示，本周國際油價下跌，浮動油價調整原則調價指標7D3B週均價下跌0.03美元，台幣兌美元匯率貶值0.069元，漲幅為0.13%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本周參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲0.3元，已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），惟計算後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.3元，國內汽、柴油價格皆不予調整。

本周依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整0.3元均由中油吸收；114年累計至2月底止，中油共吸收約30.17億元。

中油 售價 油價

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