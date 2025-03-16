經濟部稱漲電價因「國際燃料大漲」 凌濤批：倒果為因

國民黨日前開記者會批評民進黨能源政策失敗，導致台電虧損嚴重需調漲電價。經濟部回應主因是「國際燃料價格上漲」。對此，國民黨桃園市議員凌濤今天反擊，強調就是因為民進黨失敗的非核家園政策，讓台灣發電過度依賴進口燃氣，進一步導致高昂電價要全民買單。

凌濤表示，經濟部的說法完全是「倒果為因」，試圖用「國際燃料價格上漲」來掩蓋自己錯誤的能源政策。2022年俄烏戰爭爆發，天然氣、燃料煤價格飆升，台電當年即虧損2272億元，2023年再虧損1977億元。台電之所以會虧損累累，根本原因是民進黨政府長期推動非核家園，讓台灣能源結構過度依賴進口燃氣，導致發電成本居高不下，也無視國際減碳而非反核的趨勢。

凌濤質疑，如果台灣能源政策沒有問題，會讓台電累積4229億元虧損？遑論根據台電2024年自編決算，每度電燃料成本已大減兩成，卻仍造成411億元虧損，顯見不僅是國際燃料價格，其餘購入光電、風電的成本亦是原因之一，證明這一切的果，正是政府「去核電、過度依賴燃氣」的因所導致。

凌濤批評，經濟部不檢討政策根源，先是指控立法院刪減預算會影響電網建設、供水穩定，甚至揚言恐嚇民眾漲電價，再甩鍋國際燃料價格導致虧損，種種行徑不過是推諉卸責、掩耳盜鈴。難道俄烏戰爭不止，台電就要繼續虧損下去？光是俄烏戰爭就讓台灣能源嚴重虧損，台海兩岸現在也遭賴政府行「麻煩製造者」面臨「準戰爭風險」，不正凸顯能源自主的重要性？

凌濤表示，錯誤的能源政策不該讓全民買單，經濟部稱「台灣住宅用電近3年累計調幅僅7.1%，是用人民納稅錢多次撥補換來的，加上屢漲電價等於人民被扒好幾層皮，呼籲民進黨政府面對現實，承認能源政策錯誤，若繼續擺爛、甩鍋，陪葬台灣能源安全，才將被人民唾棄。