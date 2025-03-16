山友小心！玉山步道風口柵欄塌陷 玉管處示警：戴岩盔注意落石
玉山步道主峰前風口處鐵柵欄昨（15日）下午疑遭落石壓毀，鐵柵欄塌陷脫離，步道上也有落石，影響通行。玉管處今將派員前往清除步道落石，後續施工搶修柵欄，也呼籲山友行經該路段須戴岩盔，分散行走，並注意上方落石，小心通行。
玉山步道通往主峰與北峰交叉處前的風口，因風大且地勢陡峭，常有落石，玉山國家公園管理處為此搭設鐵棚護欄，保護山友安全，但該處排雲山莊管理員15日下午接獲山友反映，指玉山步道風口鐵柵欄塌陷脫離，步道有落石，影響通行。
玉管處表示，本處今天將派員至現場先清除步道落石，後續再安排工程進行搶修，同時提醒近期欲攀登玉山主峰、東峰、北峰的山友，上山行經該路段，務必特別留意，分散行走，戴岩盔，並注意上方落石，小心通行。
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