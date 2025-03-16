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台鐵平均每日上車達68萬人次 準點率超過95.5%

中央社／ 台北16日電

台鐵今天表示，今年3月以來平均每天上車人數達到68萬人次的新高點，平均準點率超過95.5%。

台鐵發布新聞稿表示，為提升風險管控效能、加強車輛及基礎設施維護、並落實各項行車運轉實務操作，今年2月訂定4個分區營運處（北、中、南、東區）的安全提升計畫。

台鐵在考核檢討會報中指出，今年3月以來台鐵公司每日平均上車人數已來到68萬人次的新高點，平均準點率超過95.5%，感謝旅客民眾對台鐵旅運服務的肯定，但日前發生的1起貨車守車出軌事故，也顯現出安全及服務品質必須再強化。

台鐵指出，各級主管及同仁應持續執行提升計畫不得鬆懈，例如調車作業管理、車輛保養、路線巡檢、號誌電力檢查維護，也都要如期如質達成，來確保營運安全。

台鐵說，在3月底前將完成所有貨車守車特檢、雙溪段加強路線防護、修訂貨車及客貨混合編組附掛規章、以及編列預算更新機務搶修機具，以確保行車運轉安全。

主管 台鐵

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