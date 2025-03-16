這樣喝水更安全！「無毒教母」譚敦慈：只取晚上的自來水煮來喝

「多喝水」是大家都知道的健康習慣，但喝對時間、選對水源很重要。被譽為「無毒教母」的譚敦慈近日分享她的喝水原則，強調不是所有水都適合入口，她也透露自己只用晚上取的自來水煮開水，理由是有科學根據的。

譚敦慈在節目《醫點不誇張》中表示，她從不喝山泉水、早上的自來水、瓶裝水、放太久的水、喝過的水，以及反覆煮沸的水。其中，早上打開水龍頭的那段水，她認為不適合飲用，因為水管裡的水靜置了一晚，有可能釋出重金屬或其他有害物質，拿來洗臉沒問題，但最好不要直接喝。

譚敦慈建議，最好等到晚上大家都用過水、管線流動充分後，再取水煮沸。她自己都是在煮完晚餐、洗完澡後取水，這時候水質相對乾淨，煮開時會順手打開抽油煙機，幫助揮發水中氯氣，降低吸入風險。

針對市面上普遍使用的瓶裝水，譚敦慈也提醒，其實喝瓶裝水反而更容易攝入塑膠微粒。根據美國一項研究，自來水每年平均會讓人喝進約4000顆塑膠微粒，但瓶裝水則高達20萬至30萬顆，數量驚人，「這不是只有環保問題，長期下來也可能影響健康」。

另外，她也強調杯千滾水（在火爐上沸騰了一夜、一段長時間、或者是被重複煮沸的水）反覆煮沸不會有毒，但問題出在熱水瓶裡如果持續加生水，氯氣可能會循環揮發，導致喝起來像消毒水，尤其家裡的熱水瓶如果除氯效果不好，味道就更明顯。