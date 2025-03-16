旅遊回台「誤帶6大物品」恐遭罰 內行曝部分豬肉製品其實OK：走申報路線

不少人出國旅遊時，總會挑些當地特色伴手禮帶回台灣，但其實有些東西是不能隨意攜帶入境的。根據《Social Lab社群實驗室》整理，過去一年民眾常討論的「六大入境禁帶品」包括：肉類製品、蔬果類、植物、動物性產品、電子菸、以及蛋奶類，如果沒照規定申報，輕則被罰錢，重則直接被沒收，甚至上黑名單都有可能。不過也有過來人說，其實以含有豬肉的泡麵、餅乾來說，想帶回台灣可走申報通關路線，當場檢查OK就可帶走。

出國回來能不能帶「肉品類」？像是泡麵裡附的豬肉調味粉、含肉成分的餅乾等，一直是民眾關心的話題。關務署提醒，只要是肉類加工品，包括真空包裝的，都應該事先申報並接受檢查，不過如果該產品已經過高溫高壓處理，不具傳染風險，就可能不受限制。

有經驗的旅客建議，若不確定，最保險的方式就是「主動走申報通關」，現場檢查沒問題就能帶回來，但若是明確禁止入境的肉類食品，千萬別硬闖。

除了肉類，蔬果類與植物類也是常見違規品項。根據規定，新鮮蔬果一律禁止帶入台灣，但像是果乾、罐頭這類已經處理過的就不在限制範圍內。農業部也提醒，植物的任何部分，不論是種子、花、葉或根，只要是生鮮、能發芽的都算違規。

另外，未完全加工的動物性產品、電子菸、以及新鮮的蛋奶類食品也在禁止名單中，許多旅客因為不了解規定，不小心就踩了雷。提醒大家，下次出國想要大採購或買些好吃好玩的回台灣時，記得事先查好最新的入境規定。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康