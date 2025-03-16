「清冠一號」救了我 賴清德：中醫藥可擔全民照護重任

賴清德總統今天上午出席第17屆「台北國際中醫藥學術論壇」時表示，我國透過制度與技術創新，持續推動中醫藥的進步。隨著「中醫藥發展法」的立法，以及目前推動的「中醫優質發展計畫」、「中醫藥振興計畫」，逐步強化中醫藥發展基礎，讓整體環境更加成熟。

賴清德說，5年前，全球COVID-19疫情大爆發，在這場世界性傳染病災難中，中醫界表現傑出，「清冠一號」救了無數的人，「我就是其中一個」。他現身說法見證中醫奇蹟，因本身是西醫背景，身體若有不舒服，馬上會想到醫學院的同學或醫界朋友，詢問專科醫師。

他分享，當時確診COVID-19，醫師夥伴都束手無策，後來吃了「清冠一號」，馬上就有感覺，一吃進藥粉及水，肺部、呼吸道整個舒散開來。「清冠一號」讓民眾對中醫刮目相看，確實可作為抗疫治療藥物，應多加強化中醫發展。他強調，「清冠一號」造福許多COVID-19病患，中醫界應該給自己掌聲。

台灣在中醫人才培育、醫療服務或科技創新應用等領域，都持續穩健成長。賴清德指出，政府致力提升中藥材的品質管理與標準化，確保我國的中藥產業符合國際規範，也進一步開拓全球市場，讓世界看見台灣中醫藥的堅強實力。

面對人口高齡化，如何確保長者的健康與生活品質，已經成為全民共同面對的重要課題。賴清德說，在相關政策的推動過程中，中醫藥界將持續扮演重要角色。尤其，中醫藥在預防醫學、慢性疾病管理與長照醫療等領域，將發揮關鍵影響力，促進國人的健康。

賴清德強調，一上任後，馬上成立「健康台灣推動委員會」，希望國人健康、國家更強。他提到，政府計畫將台灣打造為「人工智慧島」，建立資料中心與超級電腦，中醫藥可透過科技助力傳統醫學創新發展，提升臨床應用與國際競爭力。