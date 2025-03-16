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台灣電影從黑白轉彩色的推手 攝影師林贊庭96歲辭世

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
林贊庭於2021年獲頒第58屆金馬獎終身成就獎，也是首位獲得此殊榮的攝影師。圖／國家電影及視聽文化中心提供
林贊庭於2021年獲頒第58屆金馬獎終身成就獎，也是首位獲得此殊榮的攝影師。圖／國家電影及視聽文化中心提供

台灣電影界攝影先驅林贊庭前14日辭世，享耆壽96歲。文化部長李遠聞訊深感哀悼，並表示，自己在中影的那段時間與林贊庭共事，他是中影第一代的攝影師，包含《皇天后土》、《油麻菜籽》、《金大班的最後一夜》、《超級市民》等，都是共事時期林贊庭所參與的電影，他的一生可以說是台灣電影史的縮影。感謝林贊庭在臺灣電影攝影技術的貢獻，並且不斷提攜後進，讓台灣電影人才、技術得以延續，文化部將呈請總統明令褒揚。

林贊庭1930年生於台中豐原，1949年進入中影公司前身農業教育電影股份有限公司學習各種電影專業技術。1957年於台語片《愛情十字路》首次擔任攝影師，成為中影首批攝影師之一，電影生涯攝影作品逾130部，並曾以《寂寞的十七歲》等片4度獲金馬獎及亞洲影展最佳攝影獎等肯定。2021年，林贊庭獲頒第58屆金馬獎終身成就獎，也是首位獲得此殊榮的攝影師。

「只要一拿起攝影機，我精神就來了。這輩子沒想過要做導演，我就是喜歡做攝影師！」林贊庭長年投身電影拍攝及技術革新，是台灣電影自黑白轉為彩色的重要推手。此外，他還設立益豐片廠、曾任中華民國電影攝影協會理事長、出版《台灣電影攝影技術發展概述1945-1970》一書。

林贊庭對台灣電影人才的培育也貢獻良多，李遠指出，林贊庭的助理後來都成為很有名的攝影師，他在得到金馬獎終身成就獎的時候，頒獎給他的人就是當年他的攝影助理，也是現在的金馬獎執行委員會主席、攝影師李屏賓；他的兒子林良忠也成為有名的攝影師，和李安合作過好幾部電影。

攝影師 電影

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