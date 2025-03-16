強烈大陸冷氣團來了！冷到周末周二周三最冷探7度

愈晚愈冷，要注意了。天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，強烈大陸冷氣團南下，呼籲民眾留意低溫防寒害。

廖于霆指出，昨天鋒面通過，全台各地都有明顯雨勢，今天北方乾冷空氣南下，降雨趨緩很多，只有中北部山區及北海岸東北角地區仍有較多降雨機會，其他地區以多雲時陰為主。

降雨緩和了，但廖于霆說，氣溫今天開始明顯下降，北部東北部全天11-13度，感受寒冷。中部氣溫10-16度，日夜溫差拉大，南部東南部氣溫14-20度，也有感轉涼。

廖于霆指出，周一乾冷空氣持續影響，全台都有機會陽光露臉，降雨機率低，但氣溫更冷，北部東北部10-14度，中部10-17度，南部與東南部14-19度，空曠地區及山區入夜後低溫在8-9度之間，農作物須預防寒害。周二、周三冷空氣最強，配合輻射冷卻效應，北部、東北部市區夜間低溫8-9度，空曠地區7-8度，中南部及東南部夜間低溫也只有9-10度，隨時有升級成寒流可能。白天因陽光露臉，全台高溫可來到16-20度。

廖于霆指出，這波冷空氣周四起減弱，氣溫緩步回升，低溫從9-10度回升到12度，但全台感受上還是冷，預估要到周末氣溫才會回升到比較舒適的程度。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。