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北台愈晚愈冷 吳德榮：明起轉晴入夜恐升級寒流探5度

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
冷空氣續南下，各地氣溫漸降，北台愈晚愈冷，直逼「強烈大陸冷氣團」標準。本報資料照片
冷空氣續南下，各地氣溫漸降，北台愈晚愈冷，直逼「強烈大陸冷氣團」標準。本報資料照片

冬天又回來了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨截至上午6時13分，本島各縣市最低氣溫前3依序為：新北(五股區)9.3度，桃園(楊梅區)10.5度，苗栗(三灣鄉)10.5度；台北市(南港區)也降至11.5度。今各地區平地的最低氣溫約9至14度。

吳德榮說，今晨鋒面帶主要降雨已通過。今白天起東北風迎風面仍有殘餘水氣，北部及東半部有局部短暫雨機率，雨勢已大幅減緩。冷空氣續南下，各地氣溫漸降，北台愈晚愈冷，直逼「強烈大陸冷氣團」標準(台北測站12度，部分北部平地已在10度以下)。

今各地區氣溫為：北部8至14度、中部10至20度、南部14至27度及東部12至25度。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，明日至下周二(25日)連續9天都是高壓影響型態。明日至周四(20日)各地晴朗穩定，僅花東偶有零星少量降雨機率；白天在陽光下不覺冷，入夜及清晨因「輻射冷卻」加成，將「強烈大陸冷氣團」推升至接近「寒流」標準，部分平地最低氣溫甚至可降至5度左右。此外，連續多天日夜氣溫都有劇烈變化，年長者及心血管疾病患者應特別注意調適。模式仍繼續微調，需密切觀察。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周五(21日)白天起至下周二(25日)各地晴朗無雲，冷空氣漸減弱，天氣逐日回暖，日夜溫差大。周五、周六清晨部分平地仍有10度以下的「輻射低溫」，應注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團 吳德榮 天氣動態 氣溫

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