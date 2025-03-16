觀察站／重拾醫病信任 更該同理家屬需求

醫預法去年元旦上路，原本期待能改善醫療糾紛的處理方式，減少醫病對立，並緩解醫療人力流失。然而，一年過去，六都的醫療糾紛案件不減反增，急重難科醫師持續流失，醫預法成效令人質疑。

台灣醫療環境特殊，健保制度讓民眾享有低成本、高品質的醫療服務，但醫病互動頻繁，也使得醫療糾紛風險升高。過去，醫療糾紛多因醫院申訴管道不透明、缺乏公正第三方協助，導致訴訟成為唯一出路。

訴訟不僅冗長且高成本，對醫病雙方皆是負擔。醫療專業的高度技術性，也讓法院判決存在誤判風險，最終造成醫、病、社會出現「三輸」局面。

醫預法引入訴訟前先調解的機制，避免一有糾紛直接進入訴訟，但一年來的實踐顯示，許多爭議未能有效調解。而檢方為求調解順利，先蒐證再移付調解，時間長達五個月，只盼能求得真相的家屬，在未被告知的狀況下，能做的只有等待，內心極其煎熬。

醫預法的核心是「事故有關懷、爭議先調解、除錯重預防」，但若僅強調降低醫護壓力，而忽略病患的知情權與心理需求，恐怕無法真正化解醫病對立、減少醫糾。

從此案例可得知，醫預法應強化醫病溝通，同理家屬心情，加強爭議事件中的心理支持，司法機關調查案件時，無論是進度或是過程中有任何的疑問等，都該把家屬的需求考量進去，才能真正減少醫糾，重獲醫病間的信任。