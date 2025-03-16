基層缺錢缺人 醫療爭議調解「做到心累」

國內醫病關係緊張，去年元旦起醫預法上路後，各縣市醫療爭議調解會案量大增，六都中，台北市大增一倍、新北市增六成八，南投縣暴增近五倍。多個縣市普遍反映，新制上路後案件增加，但聘請專家審議的經費不足，還要撥專門人力承辦該業務，基層缺錢、缺人「做到心很累」。

醫療爭議讓病人、家屬、醫師、醫院都困擾，衝擊醫病關係與醫療行為，醫預法上路後，醫療事故須先走各縣市衛生局調解機制，即使當事人直接提告，院檢也得先移付管轄的調解會，不能直接進訴訟程序。

新制實施後，六都醫療爭議調解會去年收案量都比前年增加，台北市增加逾一倍，新北市增加六成八，台中市增四成；彰化縣增三成七五，南投縣去年收案十七件，比前年三件增加近五倍。

衛福部統計，去年新制上路後，經調解處理的醫療糾紛成立率，已從百分之卅九提高到百分之四十五。

承辦調解業務的基層人員說，新制上路後，電話詢問的人很多，實際調解收案增加，但受理人力有限，當事人通常情緒高張，處理不好也會被投訴。

台中市衛生局表示，每場醫療爭議調解會須聘二名專家、學者，每人出席費約五千元，去年一四○場就花了七十萬元，但中央只補助廿萬元；衛生局人力有限，目前採逐年編列基本預算，另向中央爭取一百萬元補足人事費。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，法院或地檢署移付的調解案件增加，導致案件數變多；部分當事人只是為了符合程序，並無調解意願，最終仍會進入訴訟程序。

彰化縣衛生局表示，調解經費中央補助八成二、地方自籌一成八，但中央補助未隨案量增加，經費缺口約一成；部分案件涉及科別複雜，為提高調解成功率，須聘請其他科別專家，支出經費變多，也需要中央補助。