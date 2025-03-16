護理師跨科惹議 衛福部：有共識才推

護理師離職潮持續，衛福部日前決議訂定「護理師跨科支援指引」，引發護理界不滿，批評跨科支援是離職的主因之一，衛福部卻教醫院該如何調度護理師跨科，衛福部強調，指引將取得共識後才會推行，目前鼓勵醫院盡快充實護理人力，而推動護病比至今，今年成績與去年相比明顯成長。

台灣醫療工會聯合會日前與衛福部達成共識，將訂定「護理師跨科支援指引」，其草案內容，包含跨科調度前，需取得當事人書面同意，並明定教育訓練時間，非相關科別至少訓練三周以上；若適應不良者可隨時終止支援，而拒絕跨科支援者，醫院不能不利對待，配合跨科支援應給予津貼等。

台灣護師醫療產業工會及四家醫院企業工會等團體不滿，護師工會譴責，衛福部助長醫院雇主將不合法的跨科調動視為常態性人事管理手段，不僅增加護理人員的身心壓力與執業風險，更可能危及病人照護品質，護師工會顧問陳玉鳳揚言要告衛福部長邱泰源「瀆職」。邱泰源昨表示，指引將取得共識後才會推行。

邱泰源表示，衛福部去年公布三班護病比標準，並且搭配達標獎勵，希望鼓勵醫院充實護理人力，一月的護病比達標率已提升至逾六成，相比去年每月護病比的達標率僅三、四成，但醫學中心大夜班護病比標率僅有百分之五十九，仍有很大努力空間。