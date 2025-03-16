熟齡女性離婚 十年增逾200%

在超高齡社會中，「少年夫妻老來伴」的傳統觀念正逐漸改變。內政部統計顯示，離婚率在婚齡未滿五年與廿年以上呈現兩個高峰。前者受經濟、生育計畫等因素影響，後者則與空巢期及退休後的適應困難相關。而六十五歲以上的離婚人數在過去十年間明顯增加，專家分析，與平均壽命延長、自我實現需求增加及經濟獨立等因素有關。

據內政部統計，二○一四年至二○二三年間，六十五歲以上男性離婚人數從一五七九人增加至二六四二人，增幅達百分之六十七點三；女性從三七四人增至一一六四人，增幅更高達百分之二一一點二。在二○二二年，婚齡未滿五年者離婚比例與二○一三年相比增加三點六六個百分點，婚齡逾廿年的夫妻離婚比率提升二點六二個百分點。

諮商心理師靳秀麗表示，不同世代對於婚姻的觀念不同，一九四五年至一九六四年出生的嬰兒潮世代，深受「以和為貴」的傳統文化影響，對婚姻的堅持較高；一九六五年至一九八○年出生的Ｘ世代受西方文化影響，婚姻觀念開始鬆動；Ｙ世代與Ｚ世代則更加追求個人自由，較不受傳統性別角色約束，對離婚的接受度也顯著提高。

台灣醫療衛生研究協會理事長李兆環說，過去女性為鞏固家庭，即使長期遭丈夫家暴，也選擇隱忍不願離婚，如今台灣出現六十至六十四歲間的「退休離婚潮」，備受關注。

李兆環分析，現代人壽命延長，部分人甚至提早退休，夫妻共處時間增加後，各種分歧逐漸浮現，可能小至生活習慣、大至退休後是否要搬家、理財等，都讓退休夫妻得重新適應關係，面對分歧時，女性也因經濟較為獨立，不再需要依附在男性身上，離婚的意願也提高。

國立台北護理健康大學生死與健康心理諮商系特聘教授李玉嬋認為，壽命延長影響了離婚決策。過去長者或許因「反正沒剩太多年」而選擇維持現狀，隨壽命延長，未來還有大把的歲月，不希望人生將就，盼重新規畫人生，追求更適合自己的伴侶關係。

至於離婚婚齡出現兩大高峰的現象，李玉嬋說，不同婚齡的離婚趨勢，可以用「Ｕ型理論」解釋，傳統上有「七年之癢」，現今夫妻的磨合期可能更短，婚齡五年內的離婚多與生育與經濟壓力有關，婚齡超過廿年的夫妻則可能受到孩子離家，失去共同努力的目標等因素影響。