醫院主管：新法讓醫院減壓不少 但醫病關係仍緊張

醫預法上路一年多，醫療機構正面看待。有醫院主管說，過去遇到醫療糾紛，當事人動輒提告或調解時獅子大開口，醫師與法務疲於奔命，新制上路後，衛生局請專家調解，具公信力、效率也提升，讓醫療機構「減壓」不少。

不過，醫病關係仍緊張。有醫師說，「醫師跑法院，律師跑醫院」的癥結難解，已有醫師採防禦性醫療，甚至購買醫師業務責任保險，長期而言對醫療環境有不利影響。

處理醫糾投訴的醫院基層人員表示，病患與家屬權利意識抬高，醫院端投訴案明顯增加，常見申訴案以手術處理、孕婦生產、婦嬰疾病等類最多，患者對於治療效果有認知落差，例如手術後手無法舉高，治療效果不如預期等，動輒就被投訴。

醫院主管表示，過去醫療爭議患者或家屬，多認為醫院「球員兼裁判」，在醫院調解不成，會到區公所、衛生局、醫師公會等處調解，甚至告上法院，醫院得派員到處跑；新制上路後，衛生局邀專家調解，調解不成再上法院，效率大為提升。

基層醫療機構負責人認為，新制強制先調解，現場有專家學者說明，當事人不會動不動就上法院，就算進入訴訟程序，法官缺乏醫療專業，還是要進醫審會調解，可減少濫訟，對病患家屬、醫院與司法都有減壓效果。

不過，有醫院主管說，過去常說「第一賣冰，第二做醫生」，但醫糾變多，醫師都自嘲「第一賣冰，第二『告醫生』」，當事人獅子大開口，曾有家屬索賠上千萬，最後五十萬就和解。

台灣病人安全推廣同好會創辦人、台中市仁愛基金會董事長詹廖明義說，近年醫療爭議，以醫美、孕婦生產的事故居多；醫界推估，重大醫療事故纏訟五至十年，甚至十年以上都有，耗費大量時間、金錢，對雙方都是精神折磨。

詹廖明義認為，醫預法立意良善，但預防醫糾更重要，醫美手術常使用俗稱「牛奶針」的舒眠麻醉，診所未必詳細告知麻醉風險，甚至無麻醉專科醫師在場，導致病人受傷或死亡；醫院應明確告知，讓病人有選擇權與參與權，可提升醫療品質、降低醫療糾紛。