苦等5月調解 衛福部：與法務部溝通 加速移付時間

彰化蕭姓老翁去年因腹痛就醫，隔天腸穿孔死亡，家屬提告醫院過失致死，但等了五個月無下文，直到家屬寫信向檢察長陳情，檢方才移付調解程序。衛福部醫事司長劉越萍表示，檢調為獨立司法單位，檢方調查時間衛福部無權限制，但後續會積極與法務部、高檢署溝通，考量醫療案件特殊性，加速移付調解的時間。

劉越萍表示，啟動醫預法的前提是案件要先提起訴訟，正式訴訟前，須先強制進行調解，而檢方收案後要先進行調查。

衛福部零星有接獲投訴，指檢方進入調解的速度太慢，劉越萍表示，檢方針對醫療爭議事件，部分會希望進行司法鑑定，找該案件領域的專家，基於專業知識提出案件事項中的意見，以致調查時間較長而移付調解委員會，以衛福部的立場，僅能積極與法務部、高檢署溝通，應考量醫療案件的特殊性，加快速度調查。

而醫預法主打訴訟前先調解，以有效降低醫糾案件，但依「醫預法」，調解會應於資料齊備後四十五日內召開，三個月內完成，必要時可延長一次，雙方合意可再延長一次，總時程最長達九個月。醫療改革基金會執行長林雅惠批評，調解過程，醫院具備法務資源，可研究規避賠償，而民眾則因為缺乏專業知識，在調解前須先填寫賠償金額，卻無法判斷合理範圍，導致處於劣勢。

各縣市調解會可依案情，邀請醫療及法律專家組成評析小組，提供調解參考。然而，去年全台調解案件約八百件，僅廿餘件進行評析。林雅惠指出，各地判定標準不一，影響案件處理積極度，醫事司應通盤檢討並介入輔導。

劉越萍表示，經衛生局調處，約三至四成案件可獲解決，無須進一步評析，當前將觀察一年後再決定是否訂定指引，讓調解會參考是否需進行評析。

另，地方政府指出，中央補助聘用調解委員的經費過低，難以應對不斷攀升的醫療糾紛案件。衛福部次長林靜儀表示，醫預法施行一年多，將持續蒐集地方意見，協助充實調解委員人力資料庫與聘用資源，以改善現況。