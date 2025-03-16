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醫療爭議移付調解 期限莫衷一是

聯合報／ 記者陳宏睿陳恩惠簡慧珍／連線報導
醫療糾紛頻傳，醫療事故預防及爭議處理法去年元旦上路，醫療爭議處理強制先調解，卻未明訂移付調解期限，造成病患及家屬困擾。本報資料照片
醫療糾紛頻傳，醫療事故預防及爭議處理法去年元旦上路，醫療爭議處理強制先調解，卻未明訂移付調解期限，造成病患及家屬困擾。本報資料照片

醫預法上路後，未明訂檢方或法院受理後，多少期限內應移付調解。實務上有檢察官收案後，依新法精神直接移付調解，但也有檢察官認為，收案後會先行初步偵查，釐清醫病爭執處，以縮短調解時間與提高成功率，目前處理流程莫衷一是。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德說，檢方收到醫療爭議刑事案件，基本上會調查醫病雙方的爭點，詢問病人或家屬提告事項與範圍，再詢問醫師或醫院的解釋，釐清雙方認知後再送調解會，比較有效率，否則卷證收到就送調解會，委員也得從頭弄到尾，會耗費更多時間。

黃榮德說，若明訂移付調解會的期限，嚴重影響檢方的偵查動作，畢竟每名檢察官並非只有一個案子，不過收案後三個月內要有偵查動作，否則會列入內部管考。

彰化檢方表示，既已進入刑案告發，檢察官有了解案情、保全證據的必要，甚至連當事人提告的對象，都未必是真正的負責人，檢察官要列誰為被告？都需要調查；若案情不明或模糊，直接送調解是不負責任的；醫預法未設定移付調解的具體時限，就是讓檢察官依個案去執行。

檢察官轉任的律師何祖舜表示，多數檢察官在收案後，第一步就是送調解，然後暫簽結；若檢察官調解前有偵查動作，多是涉及刑事案件的證據保全，有其他事實必須先調查，若強制規定移付調解的期限，恐怕會妨礙偵查。

中部有檢察官說，實務上對過失致死或傷害的醫療案件，收案後若認為調解成功率不高，會先初步偵查，以因應調解失敗後結案效率，但也有檢察官收案後，依新法強制調解的精神，直接移付調解，沒有一致的做法。

律師唐光義認為，醫療事件提告後，應先移付調解，醫預法雖未明文規定排調解的期限，但依文字解釋，應採取「愈快愈好」；若因實務見解不同，造成處理時程的差異，恐將造成民怨。

法界人士表示，過去醫療糾紛刑事案件，實務上偵查期約三個多月或更久，現在新制上路後，檢察官收到相關案件，同樣先行偵查，不盡速排調解，不就與舊制狀況相同，也延誤調解進度，對醫病雙方都是折磨。

提告 收案 桃園地檢署 檢察官 過失致死

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