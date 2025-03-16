醫預法強制醫療事故先調解卻沒期限 醫病都折磨

醫療事故預防及爭議處理法去年元旦上路，醫療爭議處理強制先調解，即使當事人逕行提告，院檢也須先移付調解。彰化蕭姓老翁去年因腹痛就醫，隔天腸穿孔死亡，家屬提告醫院過失致死，但等了五個月無下文，直到家屬寫信向檢察長陳情，檢方才移付調解程序。

家屬表示，新法揭示醫療案件調解優先原則，但檢院收案後，多久時間要排調解，卻無相關規定，萬一這段時間醫療紀錄遺失或遭修改，對當事人權益影響重大，苦苦等待也讓家屬身心俱疲。

家屬表示，七十五歲蕭姓老翁去年初因腹痛，前往彰化漢銘基督教醫院就醫，當時被診斷為麻痺型腸阻塞，經灌腸後住院，入院翌日凌晨一時起，患者血壓、血糖飆高，口鼻抽出大量血液，護理師通報住院醫師，直到凌晨五時才出現，轉院後無法開刀，當日上午身亡。

家屬認為醫院有疏失，去年二月委託律師向彰化地檢署，針對劉姓、張姓醫師涉犯過失致死罪，黃姓主治醫師在病歷記錄「病患拒絕接受治療轉院」，涉犯偽造文書提告。

醫預法上路 六都調解案量增 製表／陳宏睿、林佳彣、江婉儀、鄭國樑、趙容萱、吳淑玲、郭韋綺

家屬表示，經律師告知新法上路，醫療案件應先調解，但檢方遲無動靜，多次電話詢問，書記官只回「靜待調查」，甚至請律師具狀提醒仍無進展；去年八月，寫千字陳情函給檢察長，隔兩天就獲回函已排調解程序，家屬質疑「過去五個月在枯等嗎？」

彰化地檢署表示，此案去年三月收案，四月分案，檢察官須蒐集個案資料，再向醫療單位調閱資料，研閱後送醫審會鑑定，加上刑事訴訟法修正後，許多醫師不願協助鑑定，都會拉長醫療案件的處理時間，承辦檢察官未延誤案件；每名檢察官每月平均偵查八十多案，案件量多，每案都有程序要走。漢銘基督教醫院院長陳志輝說，醫療需多面性客觀審視，此案已進入司法評議中，靜待評議結果。

醫預法上路一年多，各縣市衛生局調解會收案量增加。台北市去年案量比前年增加一倍，新北市增六成八，南投縣增加近五倍。台中市、彰化縣衛生局表示，調解必須花錢聘請專家，但中央補助經費未隨案量增加，另需要中央補助承辦人力。桃園市衛生局表示，建議中央統一或委託專業團體辦理。

針對醫療爭議調解新制，若當事人逕行提告，實務處理因人而異。有律師直指新法規定調解優先，應愈快愈好，若檢察官仍先行偵查，跟舊制有何差別？延誤調解進度，對醫病雙方都是折磨。

不過，彰檢、桃檢都認為，收案後調查醫病雙方爭點，釐清後再送調解會，比較有效率；醫預法未規定具體時限，就是讓檢察官依個案執行，若限制移付時間，將影響檢方偵查。