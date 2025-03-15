民眾遇醫糾爭議與醫院資訊不對等 民團盼提升知情權

縱使尚未進入訴訟刑事程序，醫療端跟民眾在調解程序中，仍然存在資訊不對等的差異。醫療改革基金會執行長林雅惠指出，有民眾反映家人過世，但衛生局要求先填寫賠償金才可受理調解，但一般民眾也不知道如何主張權益，衛福部應該提升民眾知情權，讓兩邊能力平衡。

醫預法中規定，在資料備齊後45天要召開調解會，並在3個月內完成，必要時可延長3個月，當事人合議可以再延長一次。林雅惠說，形同時程最多會長達9個月，一般可能落在4個月。然而，調解過程中，醫院多有法務單位，了解如何應對，但民眾不知道程序，也不曉得賠償金額多少合理，難維護自身權益。

林雅惠說，有遇到民眾因醫療糾紛家屬過世，但衛生局是以賠償為前提來調解，家屬認為賠償也喚不回死者，不希望用賠償金而喪失讓醫院記取教訓的機會，也不希望死者被草草了結。尋求鄉鎮調解委員會竟建議，開出巨額賠償讓醫院砍價，但實務運作上，醫界看到漫天喊價多會拒絕溝通，調解機制如何運作，應該要讓雙方對等溝通，衛福部要提升民眾知情權、協助主張自身權益。

醫預法去年上路，民眾遇到醫療糾紛必須先調解，其中各縣市調解會受理時可依據案件照顧，向醫療專家審查及邀請醫、法專家組成的評析小組開會共同討論，提出評析意見書，提供調解參考。去年整年累積約800案調解，其中評析案件僅有約20餘件。

林雅惠指出，評析數量低，各縣市是否判定標準不一、積極度不同等，建議醫事司通盤了解狀況，看是否需要介入輔導。衛福部醫事司司長劉越萍表示，外界常認為衛生局是包青天，包山包海的案件種類都會進入調解會，以法界想法多認為，每一個案件都需要評析；但根據過往經驗，經過衛生局調處有3、4成的案件可以獲得解決，就不需要走程序較複雜的評析。

劉越萍表示，目前醫預法執行約一年多，預計再觀察一年後評估實務狀況看是否要訂定指引，讓調解會參考是否要評析。