快訊

榮景不再？馬斯克曾風光獲李克強接見 紐時：特斯拉在大陸失寵

聽新聞
0:00 / 0:00

醫糾等五月無下文…陳情後檢方才調解 衛福部：加強溝通

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
醫預法訂定是醫療法第82條的配套，不要讓民眾對醫療處置有疑惑就去法院，先回到醫院處理爭議。本報資料照片
醫預法訂定是醫療法第82條的配套，不要讓民眾對醫療處置有疑惑就去法院，先回到醫院處理爭議。本報資料照片

醫預法上路滿一年，強調訴訟前須先調解，但彰化一名蕭姓老翁去年因腹痛就醫，隔天腸穿孔死亡，家屬控告醫院過失致死，卻等了五個月無下文，直到向檢察長陳情，檢方才將案件移付調解程序。

對此，衛福部醫事司長劉越萍表示，檢調屬獨立司法單位，衛福部無權干預調查時程，但將與法務部、高檢署溝通，考量醫療案件特殊性，加快移付調解的進度。她指出，醫預法的前提是案件須先提訴訟，並強制調解，檢方收案後可行使調查權進行調查。

衛福部曾接獲投訴，反映檢方調解進度緩慢。劉越萍解釋，檢方處理醫療爭議時，部分案件需司法鑑定，邀請專家提出專業意見，導致調查時間拉長，進而影響調解時程。衛福部能做的，就是持續與法務部、高檢署協調，盼加速調查程序。

據《醫療法》第82條，醫事人員因過失導致病人死傷，須違反必要注意義務且逾越合理臨床專業裁量，才須負刑責。衛福部次長林靜儀指出，現行制度下，民眾遇醫療糾紛，常先刑事提告，再進行民事調解，形成「刑逼民」局面，導致醫病關係緊張，甚至引發防禦性醫療，讓醫師不敢接急重難罕患者。

林靜儀強調，醫預法是《醫療法》第82條的配套，目的在於讓醫療爭議回歸醫院內部協調，減少訴訟時間，讓家屬快速獲得專業協助，同時減輕第一線醫療人員的法律壓力。

然而，消基會執行董事吳榮達指出，醫預法上路後，調解委員人數嚴重不足，因其需具備高度專業，但醫師、律師本身已有工作，導致進度受影響。他呼籲各地醫師公會鼓勵會員投入調解工作。

此外，地方單位反映，中央補助聘請調解委員的經費過低，難以應付龐大醫療糾紛案件。林靜儀表示，醫預法實施一年多，將持續蒐集地方意見，研擬中央可提供的支援。

林靜儀 衛福部 醫師

延伸閱讀

「呵呵小腦袋」引爆民怨 林靜儀挨轟下台16字回應

不只拿麥高歌 凌濤再爆林靜儀與陳時中高舉酒杯暢飲

製藥公會春酒歡唱照流出 林靜儀：這樣操作很沒有意思

急診塞爆 凌濤揭林靜儀在春酒嗨唱照 陳時中也出席

相關新聞

今晚各地慎防雨勢 明起逐漸轉乾、強烈冷氣團南下降溫

中央氣象署預報員張承傳表示，明天清晨前仍受鋒面影響，天氣較不穩定，各地都有降雨機率，白天起強烈大陸冷氣團南下，降雨趨緩，...

經痛忍一忍就好？ 當心子宮內膜異位症嚴重恐不孕

每月經痛到受不了，不少女性靠吞止痛藥苦撐，醫師提醒，每10名女性中約有1人子宮內膜異位症上身，經痛是常見症狀之一，嚴重恐...

今晚8縣市慎防大雨 明3縣市留意10度以下低溫

鋒面通過，中央氣象署表示，今天下午至晚間，北部及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，提醒基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新...

影／賴清德秀不對稱襪子 用行動支持唐氏症孩子

賴清德總統下午出席唐氏症基金會「321創造我們的世界」特展，現場由唐氏症孩子組成舞蹈團表演，賴清德表示唐氏症的小孩經過這...

影／大鹿林道東線坍方 強降雨不停要搶通還得等一等

通往大霸尖山的大鹿林道東線5.2公里處受3月14日凌晨大雨影響，昨天再度發生坍方落石，車輛無法通行，為安全考量，雪霸國家...

剛過完65歲生日 交通部證實台鐵董座杜微主動請辭

台鐵公司化邁入第2年，從台鐵局長轉任為台鐵公司首任董座杜微已屆齡65歲，近日傳出提出請辭或延任，目前已提報行政院。對此，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。