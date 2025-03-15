醫糾等五月無下文…陳情後檢方才調解 衛福部：加強溝通

醫預法上路滿一年，強調訴訟前須先調解，但彰化一名蕭姓老翁去年因腹痛就醫，隔天腸穿孔死亡，家屬控告醫院過失致死，卻等了五個月無下文，直到向檢察長陳情，檢方才將案件移付調解程序。

對此，衛福部醫事司長劉越萍表示，檢調屬獨立司法單位，衛福部無權干預調查時程，但將與法務部、高檢署溝通，考量醫療案件特殊性，加快移付調解的進度。她指出，醫預法的前提是案件須先提訴訟，並強制調解，檢方收案後可行使調查權進行調查。

衛福部曾接獲投訴，反映檢方調解進度緩慢。劉越萍解釋，檢方處理醫療爭議時，部分案件需司法鑑定，邀請專家提出專業意見，導致調查時間拉長，進而影響調解時程。衛福部能做的，就是持續與法務部、高檢署協調，盼加速調查程序。

據《醫療法》第82條，醫事人員因過失導致病人死傷，須違反必要注意義務且逾越合理臨床專業裁量，才須負刑責。衛福部次長林靜儀指出，現行制度下，民眾遇醫療糾紛，常先刑事提告，再進行民事調解，形成「刑逼民」局面，導致醫病關係緊張，甚至引發防禦性醫療，讓醫師不敢接急重難罕患者。

林靜儀強調，醫預法是《醫療法》第82條的配套，目的在於讓醫療爭議回歸醫院內部協調，減少訴訟時間，讓家屬快速獲得專業協助，同時減輕第一線醫療人員的法律壓力。

然而，消基會執行董事吳榮達指出，醫預法上路後，調解委員人數嚴重不足，因其需具備高度專業，但醫師、律師本身已有工作，導致進度受影響。他呼籲各地醫師公會鼓勵會員投入調解工作。

此外，地方單位反映，中央補助聘請調解委員的經費過低，難以應付龐大醫療糾紛案件。林靜儀表示，醫預法實施一年多，將持續蒐集地方意見，研擬中央可提供的支援。