65歲以上高齡離婚人數增 恐與平均餘命延長等3原因有關

「少年夫妻老來伴」的定義，在超高齡社會反而將被改寫？內政部統計，婚齡未滿5年和20年以上是兩個高峰，前者受經濟、生育計畫等影響，後者則與孩子逐漸獨立、雙方面對空巢期與退休後「相看兩厭」相關；另65歲以上離婚人數，不論男女在10年間均上升，專家認為，這和平均餘命延長、追求自我實現與經濟獨立等因素相關。

內政部統計2014年至2023年間，65歲以上離婚人數，男性從1579人增至2642人、增幅約67.3％、女性增加情況則更顯著，從374人增至1164人、 增幅達211.2％；而2022年的離婚概況，婚齡未滿5年者，所占比重較2013年增加3.66個百分點、婚齡20年以上者增加2.62個百分點。

「想要從婚姻關係裡面離開，然後追求自我的趨勢，是確定有的」，諮商心理師靳秀麗直言，從想離婚到真的走向婚姻關係的結束，需要思考很多，這個數據是令人驚異，諮商的目的，則是為了幫個案釐清自己「為何想離婚」，是一輩子受迫害，想換得安全，或是為了追求自我價值等。

靳秀麗進一步指出，1945年至1964年出生的嬰兒潮世代，現在都已超過60歲，受「以和為貴」的家族榮譽等華人文化綑綁的程度仍高；1965至1980年出生的X世代，開始受西方文化影響、對婚姻的觀念有所鬆綁，緊接在後的Y世代、Z世代則有愈來愈多自我追求，較不受傳統性別角色的制約，對離婚的接受度也提高。

很多時候，不離婚可能是為了「給孩子完整的家」。台灣醫療衛生研究協會理事長、得聲法律事務所主持律師李兆環分享，約15年前曾有位當事人，是名一位70多歲的老太太，因為長期被丈夫家暴，甚至曾被打到流血，晚輩都看不下去，認為阿嬤不該再被阿公家暴，陪她來諮詢離婚。

李兆環點出，60至64歲的「退休離婚潮」值得關注，現代人活得長壽，有些人甚至提早退休，跟另一半的相處時間變長，未來願景反而開始出現分歧，小至在家煮還是去外出用餐等柴米油鹽，大至搬到清幽的鄉下或住在都會區、存款目標與開支規畫等，加上小孩開始獨立，要重新磨合的地方不少。

國立台北護理健康大學生死與健康心理諮商系特聘教授李玉嬋指出，平均壽命的延長可能是影響因子，現在平均壽命逾80歲，和過去僅60多歲相比，60歲以上有離婚念頭的人，想法可能從「反正也沒剩太久了，那就算了」，到現在會從餘命或許還有10年以上的觀點決定，給自己機會追尋不一樣的人生。

對於不同婚齡離婚的個案，可以用U型理論來解釋。李玉嬋表示，「以前有7年之癢，現在更短了」，新婚夫妻的磨合，可能是要不要生小孩、經濟負擔變大的調整等，超過5年通常就會慢慢適應、進入另一種平衡；有些結褵20年以上的伴侶，會面臨孩子離家的空巢期，不再有小孩當作彼此的緩衝與共同努力的目標。