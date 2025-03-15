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中年叛逆期…面對熟齡離婚 專家提醒：得評估2大問題

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
現代人面對婚姻的結束，不一定是有驚天動地的第三者介入，可能就只是個性不合，或步入中年時迎來的叛逆。本報資料照片
現代人面對婚姻的結束，不一定是有驚天動地的第三者介入，可能就只是個性不合，或步入中年時迎來的叛逆。本報資料照片

結婚或許需要一點衝動，離婚卻必須深思熟慮。現代人面對婚姻的結束，不一定是有驚天動地的第三者介入，可能就只是個性不合，或步入中年時迎來的叛逆期；專家提醒，要離婚前最好先問問自己，「做好經濟和心理獨立的準備了嗎？」、「有情感和物質的支持系統嗎？」，如果沒有，也有不少人選擇轉個彎，走上「卒婚」的情感關係，大幅拉開與另一半的距離、各過各的生活。

「卒婚」一詞源於日本，是指夫妻維持法律上的婚姻關係，卻各自過著獨立生活，就像是從婚姻中「卒業」（畢業）。國立台北護理健康大學生死與健康心理諮商系特聘教授李玉嬋說，這是一些婚姻不幸福的夫妻，為了「給孩子完整的家」而做出的決定，在孩子成年後，就會開始思考，給自己更大的自由跟空間。

李玉嬋指出，現在的中生代多半開始意識到，小孩以後不可能養父母親，以扶老來講也是如此，所以老年人已經不太有維持一段婚姻的期待，也傾向在65至75歲、還有生產力的階段，能給自己另一個選擇的機會，不管投入職場實現夢想，或追求另外的生活型態，甚至是第二春，「得要是自由單身才能去做這些事」。

現代女性受教育程度普遍，也不乏有自主收入的高知識份子，很多人認為這就是離婚的底氣，沒想到卻可能是泡影。諮商心理師靳秀麗說，離婚諮商是陪著個案一起釐清的過程，包含是否能接受離婚後的社會觀感，甚至可能背負的惡名、有沒有穩定的財務來支撐？情感支持系統是否健全？包含娘家是否能提供援助，有沒有知心朋友能傾聽心聲等。

靳秀麗舉例，曾有名50多歲的女士，退休在家反而不斷被先生嫌棄，對方甚至在外和其他女性打情罵俏，讓一生對家庭奉獻所有、順服先生的她委屈到想離婚，沒想到因為過去的收入都用於家庭開支，導致她沒有存款概念，就未必能承受得起離婚後的風險。

靳秀麗說，很多女性到了五、六十歲開始「搞叛逆」，迎來青春期後另一個個體化的過程，某人的女兒、妻子、母親等角色開始淡化、重新作回自己，這或許是60歲以上族群離婚人數增加的另一個原因。

針對這類「作回自己」而決定離婚的案例，台灣醫療衛生研究協會理事長、得聲法律事務所主持律師李兆環指出，曾有對夫妻經過反覆調解，太太仍未回心轉意，原先總是出口成「髒」的先生，開始透過送禮等方式挽回，但這位太太告訴她，「如果再早個十年，我會感動到落淚」，但自己為人妻、人母、媳婦的任務都已告一段落，只想作回自己，最後雙方在法院和解離婚。

李兆環說，很多時候的離婚，其實不是家暴，更沒有第三者介入，而是「生活失去激情」和個性不合等，有當事人認為感受不到對家庭的期待，覺得自己在家的功能「只剩下當提款機」，或覺得工作負荷重、伴侶卻無法感受自己的付出，覺得就像是被掏空，因而萌生離婚的念頭。

婚姻 離婚

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