聽新聞
0:00 / 0:00
鋒面提早到 桃園八德、龜山淹水
鋒面通過，北台灣昨天大雨不斷，中央氣象署發布國家級警報，將新北市列入「山區暴雨」警戒區域，新莊區壽山路便有大樹被雨勢沖刷，從山坡坍落阻斷雙向交通造成道路中斷。桃園市八德區24小時累積雨量127.5毫米全市最高，部分低窪地區汪洋一片，龜山區還有民宅淹水，長者一度受困求助，幸到中午積水陸續消退。各地也出現局部積淹水及道路坍方等災情。
桃園市多處昨天因短時間強降雨，路面排水不及造成積淹水。八德區介壽路二段583巷、長興路忠孝巷一帶淹水，一早漫入住家門口，住戶紛拿起掃把和畚斗掃水，外出還得穿著雨靴涉水。
市議員楊朝偉說，清晨6時大雨導致排水溝水位上升並回灌，民眾在睡夢中驚醒，不少住戶無奈說，十多年來逢大雨必淹，籲相關單位徹底解決排水問題。市議員陳雅倫也接獲通報，龜山區湖山街180巷內嚴重淹水。
桃園市水務局指出，昨豪雨以八德、中壢區災情較嚴重，立刻透過聯繫平台即時處理，並成立水災三級應變中心，市長張善政也視察關心災情處理情形。水務局說，針對桃園易積淹水區域，已建立列管追蹤與改善機制，由於今年鋒面比往年提早到，將於周二召集各機關討論部署，也研議加設IOT感測器，提升防災應變能力。
此外，通往大霸尖山的大鹿林道東線5.2公里處逢大雨必坍，前天凌晨受大雨影響，再度發生坍方落石，車輛無法通行。雪霸國家公園管理處觀霧管理站已派員拉設警示帶，禁止車輛進入，並通知開口合約廠商，等天候穩定後進場搶通。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言