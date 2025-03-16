鋒面提早到 桃園八德、龜山淹水

鋒面通過，北台灣昨天大雨不斷，中央氣象署發布國家級警報，將新北市列入「山區暴雨」警戒區域，新莊區壽山路便有大樹被雨勢沖刷，從山坡坍落阻斷雙向交通造成道路中斷。桃園市八德區24小時累積雨量127.5毫米全市最高，部分低窪地區汪洋一片，龜山區還有民宅淹水，長者一度受困求助，幸到中午積水陸續消退。各地也出現局部積淹水及道路坍方等災情。

桃園市多處昨天因短時間強降雨，路面排水不及造成積淹水。八德區介壽路二段583巷、長興路忠孝巷一帶淹水，一早漫入住家門口，住戶紛拿起掃把和畚斗掃水，外出還得穿著雨靴涉水。

市議員楊朝偉說，清晨6時大雨導致排水溝水位上升並回灌，民眾在睡夢中驚醒，不少住戶無奈說，十多年來逢大雨必淹，籲相關單位徹底解決排水問題。市議員陳雅倫也接獲通報，龜山區湖山街180巷內嚴重淹水。

桃園市水務局指出，昨豪雨以八德、中壢區災情較嚴重，立刻透過聯繫平台即時處理，並成立水災三級應變中心，市長張善政也視察關心災情處理情形。水務局說，針對桃園易積淹水區域，已建立列管追蹤與改善機制，由於今年鋒面比往年提早到，將於周二召集各機關討論部署，也研議加設IOT感測器，提升防災應變能力。

此外，通往大霸尖山的大鹿林道東線5.2公里處逢大雨必坍，前天凌晨受大雨影響，再度發生坍方落石，車輛無法通行。雪霸國家公園管理處觀霧管理站已派員拉設警示帶，禁止車輛進入，並通知開口合約廠商，等天候穩定後進場搶通。