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FOCASA馬戲團還原幾米「玩具兵」 吳念真助獻聲

中央社／ 台北15日電

由雲門舞集創辦人林懷民擔任導演，FOCASA馬戲團作品「幾米男孩的100次勇敢」將迎接首演，今天彩排還原幾米筆下「玩具兵」，也預告導演吳念真獻聲錄製「觀眾演前須知」。

林懷民此次跨界編作馬戲，選用特技表演罕用的音樂，如電影「神鬼奇航」主題曲、莫札特「第1號鋼琴四重奏」、五月天「倔強」等。今天「幾米男孩的100次勇敢」在雲門劇場彩排，全體團員伴隨維瓦第的「四季」下拋接黃色小球，終曲時小球紛紛升空，如成為繪本作家幾米筆下的滿天星星。

今天彩排上獨特的聲音，還有吳念真混合台語及華語錄製的演前須知，提醒觀眾要抓緊時間先上廁所，因為「節目太精彩，你會捨不得離開座位」。吳念真說，他答應用聲音參與，因為「非常佩服這批年輕人的勇敢和奮鬥」。

「幾米男孩的100次勇敢」是FOCASA馬戲團迎接15週年的重要作品，總共出動台前幕後200名工作人員，目前正緊鑼密鼓在台南水交社大草地上搭建有7層樓高的馬戲帳篷。團長林智偉說，就跟林懷民和幾米的聯手創作一樣，吳念真此次獻聲相挺也是「天上掉下來的禮物」，讓他感動萬分。

「無懼的奮鬥」精神是「幾米男孩的100次勇敢」故事核心，故事中有名被同儕霸凌也被家長嚴厲管教的少年，FOCASA馬戲團融合特技展示以推動劇情，例如在盲女的安慰、小丑的教導下，從堅忍倒立100秒開始，學習翻滾。

而幾米著名的繪本角色「玩具兵」今天也踩蹻登場，玩具兵高達7公尺，演員要疊高跟玩具兵比高矮，歷經2次失敗，直到第3回才終於挺立前進，走近「玩具兵」，跟他頭碰頭，也讓現場觀眾齊聲歡呼。

「幾米男孩的100次勇敢」將在3月28日起至4月27日期間公演。

吳念真 幾米

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