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台鐵董座杜微請辭 台鐵產工盼接任者首要檢討員工待遇

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵產業工會認為，接任者首要任務是檢討現行台鐵各職種待遇低落問題。本報資料照
台鐵產業工會認為，接任者首要任務是檢討現行台鐵各職種待遇低落問題。本報資料照

交通部今證實，台鐵公司首任董事長杜微因屆齡及生涯規劃，已提出請辭，接任人選未定，暫時由交通部政務次長伍勝園代理。台鐵產業工會表示，杜微僅上任1年即辭任董事長，對比上任時誓言華麗轉身，現在卻是轉身離開，期許新任董座應具備向上管理能力，與行政院、交通部等積極溝通，首要任務是檢討現行台鐵各職種待遇低落問題。

台鐵產業工會今發布聲明指出，依照《國營臺灣鐵路股份有限公司章程》董事任期為3年，然而杜微僅上任1年即辭任董事長，公司化時，杜微喊出的「齊心協力　勇於改革」言猶在耳，如今公司化毫無成績就突然請辭，認為根本是「無心無力　拋棄改革」，當時誓言華麗轉身，現在則是轉身離開。

台鐵產業工會表示，台鐵公司化前，多項法制化嚴重落後，與行政院、交通部等主管機關溝通失利，造成公司化後新進從業人員，迄今仍無法領取危險津貼、地域加給、夜間津貼，對原任員工嚴重落後其他軌道、國營事業單位待遇也一再無視，造成台鐵在公司化後頓失人才市場競爭力，進而影響行車運轉安全與服務品質。

台鐵產業工會也說，公司化後為了追求營運績效與KPI，台鐵進行不合理的節流政策，民俗節日出勤獎金變禮券、春節疏運獎金請領日數縮水、以環保之名禁止工務道班使用微波爐等電器，對於員工而言，只見董事長上任首年幫自己加薪40%、記大功，對於員工需求視而不見。

對於台鐵新任董座，台鐵產業工會認為，在公司化前後處處可見行政院、交通部在台鐵公司化後消極支持公司的作為，包含電價調漲未爭取優惠、票價漲幅不如預期、政策補貼辦法至今未完成法制化、無視員工待遇低落造成高離退率、低報到等，新任董座應具備向上管理能力，與行政院、交通部、鐵道局等單位積極溝通，爭取合理補貼補助。

對於公司內制度改革，台鐵產業工會指出，除了原本安全改革接棒持續進行，新任董座首要任務便是盤整檢討現行台鐵各職種待遇低落問題，也是公司制度能否落實的關鍵，呼籲應持續重視維修料件物管系統建置，以及評估行政能量、消除舊有業務來維持正常運作，更該定期針對既有業務進行務實檢討與刪減。

交通部 台鐵公司化 行政院

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