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今晚各地慎防雨勢 明起逐漸轉乾、強烈冷氣團南下降溫

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天清晨前仍受鋒面影響，天氣較不穩定，各地都有降雨機率。本報資料照片
明天清晨前仍受鋒面影響，天氣較不穩定，各地都有降雨機率。本報資料照片

中央氣象署預報員張承傳表示，明天清晨前仍受鋒面影響，天氣較不穩定，各地都有降雨機率，白天起強烈大陸冷氣團南下，降雨趨緩，但降溫明顯。下周一起逐漸轉乾，中部以北及東北部僅剩11度，其他地區也只有12至14度，預計要到周四冷氣團才會減弱。另外，明晚到下周三清晨3000公尺以上高山有降雪機會。

張承傳指出，明天清晨前仍受鋒面影響，天氣較不穩定，北部、東北部有陣雨或雷雨，並慎防局部大雨；中部及花東地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部雨。明天白天起強烈大陸冷氣團南下，降雨趨緩，中南部平地轉為多雲，北部山區仍有短暫雨。

他表示，下周一起水氣更少，周二僅東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，周三至周六各地為多雲到晴，僅花東有零星雨。

溫度方面，張承傳指出，明天強烈大陸冷氣團影響，降溫明顯，白天北部及東北部僅14、15度，中部及花蓮17至19度，其他地區21至23度，明天晚間起中部以北及東北部僅剩11至14度，其他地區15至17度，預計影響到下周三。下周一、周二中部以北及東北部僅剩11度，其他地區12至14度。

他表示，周四冷氣團減弱，但清晨輻射冷卻影響，溫度仍較低，白天北部高溫可回到20度，周五、周六可達23至25度，中南部則有26至28。

降雪方面，明晚到下周三清晨，3000公尺以上高山，下周一、下周二北部2000公尺左右高山，如果溫度和水氣配合有機會降雪。另外，明天到下周二清晨北海岸及恆春半島要留意長浪發生。

冷氣團 降雪 雷雨

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