經痛忍一忍就好？ 當心子宮內膜異位症嚴重恐不孕

每月經痛到受不了，不少女性靠吞止痛藥苦撐，醫師提醒，每10名女性中約有1人子宮內膜異位症上身，經痛是常見症狀之一，嚴重恐影響生育能力，千萬別覺得「忍一忍」就好。

台灣子宮內膜異位症學會理事長黃泓淵今天在衛教活動前接受媒體聯訪指出，子宮內膜異位症除了造成經痛，也會導致不孕，卻因對疾病認知不足，平均7到10年時間才確診。其他症狀還有骨盆腔疼痛、經血量異常、腸胃不適等。

黃泓淵解釋子宮內膜異位症的成因，正常生理期是子宮內膜剝落，女性經血都可能有逆流情形，多數會自行吸收，但少數人的逆流經血透過血液循環、淋巴系統亂跑，導致子宮內膜細胞在其他地方「落地生根」，形成子宮內膜異位症，發生率約10%，大概每10人就1人有此困擾。

由於子宮內膜每月都會出血剝落，若長到其他部位一樣會出血，黃泓淵曾遇過患者發生在鼻子，月經來會流鼻血，還有案例是肺，生理期時會咳血，若是輸尿管則會出現血尿。

黃泓淵說明子宮內膜異位容易造成不孕的原因，當內膜異位情形嚴重，可能造成輸卵管、卵巢的組織破壞；可透過手術、藥物治療，關鍵是降低疼痛感、復發機率和保留生育能力。

「子宮內膜異位症是一種進行性的疾病。」黃泓淵提醒，除非女性進入更年期，否則只要有荷爾蒙分泌，可能讓病灶變嚴重，若輕忽症狀沒有及早治療，病情只會愈來愈嚴重，治療也將變得困難。