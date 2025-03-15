影／賴清德秀不對稱襪子 用行動支持唐氏症孩子

賴清德總統下午出席唐氏症基金會「321創造我們的世界」特展，現場由唐氏症孩子組成舞蹈團表演，賴清德表示唐氏症的小孩經過這幾年大家的協助下已經走出家門，甚至站上舞台，不僅僅是表演，臉上掛著非常自信的笑容，期待未來能看到唐氏症孩子的舞蹈團能站上各大表演場所。

每年3月21 日是聯合國訂定的「世界唐氏症日」，為響應這一重要日子，唐氏症基金會今年特別於台北車站舉辦世界唐氏症日活動，並自3月15日至3月23日展開特展，以「321創造我們的世界」（Make it different）為主軸，推出多項活動號召社會大眾支持唐寶寶融人社會，消弭對唐寶寶的偏見與誤解，攜手打造更具包容性的環境。總統賴清德更連續第五年親自參與活動，以實際行動表達對唐寶寶及唐氏症家庭的支持。

唐氏症基金會自 2021年起，每年透過不同主題策展響應世界唐氏症日，期望透過現場互動與體驗，讓社會大眾更深入了解唐氏症者的成因、特質及所面臨的挑戰，進而鼓勵唐氏症者及其家庭積極參與社會。今年在台灣鐵路公司與微風台北車站及微風慈善基金會的支持下，特別在台北車站大廳舉辦「創造我們的世界」特展，展覽的主視覺由唐寶寶與專業設計團隊點點善攜手創作，以純真的視角與創意描繪他們眼中的世界。