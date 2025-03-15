陪伴學童成長超過的紅豆妮與綠豆兵 從書本翻成動畫

陪伴臺灣學童成長超過20年的經典角色紅豆妮與綠豆兵，正式從書本翻轉為3D動畫！康軒文教事業下午舉辦《碰碰紅綠豆》動畫首映會，首度公開全新動畫作品，《碰碰紅綠豆》以輕鬆幽默的風格深受親子喜愛，成為許多孩子的童年回憶。將經典角色從2D 漫畫轉化為3D動畫，不僅保留原作的趣味故事，更透過細膩的3D 動畫技術，讓角色表情生動、動作流暢，為觀眾帶來耳目一新的視覺體驗。

康軒文教董事長李萬吉表示，本次動畫是康軒拓展IP 產業的重要里程碑，期待透過全新的形式，讓更多孩子在輕鬆歡樂的兒童節目中得到生活的啟發。 陪伴臺灣學童成長超過20年的經典角色紅豆妮與綠豆兵，正式從書本翻轉為3D動畫！康軒文教董事長李萬吉表示，本次動畫是康軒拓展IP 產業的重要里程碑，期待透過全新的形式，讓更多孩子在輕鬆歡樂的兒童節目中得到生活的啟發。記者曾吉松／攝影 陪伴臺灣學童成長超過20年的經典角色紅豆妮與綠豆兵，正式從書本翻轉為3D動畫！康軒文教事業下午舉辦《碰碰紅綠豆》動畫首映會，首度公開全新動畫作品，《碰碰紅綠豆》以輕鬆幽默的風格深受親子喜愛，成為許多孩子的童年回憶。將經典角色從2D 漫畫轉化為3D動畫，不僅保留原作的趣味故事，更透過細膩的3D 動畫技術，讓角色表情生動、動作流暢，為觀眾帶來耳目一新的視覺體驗。康軒文教董事長李萬吉（前右四）表示，本次動畫是康軒拓展IP 產業的重要里程碑，期待透過全新的形式，讓更多孩子在輕鬆歡樂的兒童節目中得到生活的啟發。記者曾吉松／攝影 陪伴臺灣學童成長超過20年的經典角色紅豆妮與綠豆兵，正式從書本翻轉為3D動畫！康軒文教事業下午舉辦《碰碰紅綠豆》動畫首映會，首度公開全新動畫作品，《碰碰紅綠豆》以輕鬆幽默的風格深受親子喜愛，成為許多孩子的童年回憶。將經典角色從2D 漫畫轉化為3D動畫，不僅保留原作的趣味故事，更透過細膩的3D 動畫技術，讓角色表情生動、動作流暢，為觀眾帶來耳目一新的視覺體驗。康軒文教董事長李萬吉（前右三）表示，本次動畫是康軒拓展IP 產業的重要里程碑，期待透過全新的形式，讓更多孩子在輕鬆歡樂的兒童節目中得到生活的啟發。記者曾吉松／攝影