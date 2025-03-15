造血幹細胞捐贈教育訓練 台大癌醫釋疑解惑

照片為慈濟基金會提供

慈濟骨髓幹細胞中心舉辦全臺「造血幹細胞捐贈」教育訓練，北區場次3月15日在慈濟蘆洲靜思堂，來自北北基宜澎五縣市、近五百位慈濟志工齊聚一堂，現場安排與造血幹細胞捐贈相關專業課程。其中，特地規劃醫療講座，邀請台大癌醫中心醫院血液腫瘤部劉家豪醫師，為志工釋疑解惑「小組遇病患提問如何回答？」志工認真上課勤做筆記，課後均有隨堂測驗，通過考核後才能成為「慈濟骨髓捐贈關懷小組」志工。

「我要向所有參加課程、精進不懈、汲取造血幹細胞捐贈新知的志工們，深深致謝！」面對來自各地、其中不乏投入造血幹細胞捐贈推廣多年的資深志工，劉醫師懷著感恩的心分享，身在血液腫瘤專業領域，更能親身了解社會大眾對造血幹細胞捐贈有許多謬誤的觀念，他蒐集彙整各類疑惑，在課堂上以醫師解決疑難雜症的條列QA問答方式，一一向志工明辨是非及如何回應這些問題。

課中休息時間，學員之一的蘆洲資深慈濟志工楊運清與劉醫師相見歡，原來楊運清曾為癌友，十七年前身體健康出狀況，有血尿、血便的症狀，一次前往台大醫院在急診突發嚴重吐血，正好當時遇到劉醫師敏銳觀察，立即施以骨髓相關檢測後才確診為血癌，幸不需移植，經治療約四個月後恢復健康，時隔多年兩人竟在教育訓練場合相遇，同在關懷血液疾病的精進道路上，彼此感念這段生命歷程。

慈濟北區骨髓幹事陳慧文，投入骨髓捐贈關懷小組志工已經20年， 從推動驗血建檔宣導，勸髓、陪髓及院區關懷到現在擔任骨髓幹事，更深刻體會到醫療科技年年在進步，志工在宣導推動與陪伴說明過程，都要跟上時代的腳步，與時俱進才行。

學員當中，來自澎湖團隊一行四人在資深志工王麗雲師姊帶領下參加國際認證教育訓練。在金融業任職的莊慧姿與莊慧丹兩位是姊妹檔，慧姿表示，認證活動可以學到許多知識又可以救人，所以要不斷地吸收新知，「因為這是與生命相關的重要工作，再忙也要空出時間回來充電」。

澎湖造血幹細胞捐贈小組的種子王麗雲說：「在澎湖宣導活動與在台灣有許多的不同。」澎湖的人口組成有1/3的軍人與澎科大的學生，但是近幾年軍種縮編、人數減少，導致在宣導上增添困難度。但麗雲堅定的表示：「我們要克服困難，而不要被困難克服。」現在，宣導活動結合公教機關進行推廣，並透過宣傳文宣上的QR Code讓更多人能夠認識與了解慈濟骨髓資料庫成立的因緣與救人的使命。

在承擔骨髓幹細胞捐贈小組的過程當中會遇到種種的困難，例如：過去許多軍人與學生，都是因為從軍與就學的因緣來到澎湖，後來他們都陸續回到了臺灣本島，當配對成功之後，澎湖當地的志工很難找到捐贈者，也就失去了陪髓的經驗，這對骨髓小組志工的培育有一些困難。

民國84年王麗雲從自己一人，慢慢將造血幹細胞捐贈宣導志工擴編成三人，再到後來增加至八人小組，在這些困難重重的過程當中，讓她從不放棄的原因，就是在102年適逢55歲時，自己也成為一位造血幹細胞捐贈者，深刻感受到「要成就一位生命是多麼的不容易」。尤其，在擔任造血幹細胞捐贈宣導志工的過程中，她親眼看見用生命改變生命的歷程，麗雲覺得「有因緣救人，就是一輩子的使命；只要有心，就能成就最美的風景」。

慈濟骨髓幹細胞中心於2024年底再次通過WMDA（World Marrow Donor Association）世界骨髓捐贈者協會的進階認證，今年2025一開春即接獲WMDA的進階認證證書，因此今年教育訓練內容也依國際標準逐條更新，針對「驗血活動」、「血樣複檢」、「身體檢查」、「捐贈階段」、「捐後追蹤」五大捐贈階段與世界同步接軌， 專業一致性地與時俱進，確保捐贈者的安全，也為捐贈品質嚴格把關。

認證架構，依志工經驗分為四階段，分別是：「歡喜菩薩」，「基礎認證」，「進階認證」與「講師認證」。每一位有意願投入造血幹細胞捐贈的志工，都是「歡喜菩薩」，五大捐贈階段各依實務經驗累積再分為「基礎認證」，「進階認證」，每一位志工，都需參與骨髓中心在全台舉辦的教育練課程，了解不同階段的專業知識並參與測驗認證。

認證志工，協助捐贈過程中的所有業務，他們遍佈全台各縣市鄉鎮，含假日全天待命，以搶救生命的使命感，在促成快速捐贈，展現高效能。每一次的經驗背後都有不同的感人故事，以及志工用愛呵護的用心。當五階段都完成進階認證後，才能取得「講師認證」，講師除了有獨立接案的能力，也是承擔社區教育訓練的講師，推動民眾宣導計畫，傳承及協助及帶領社區團隊向上提升。

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