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影／大鹿林道東線坍方 強降雨不停要搶通還得等一等

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
大鹿林道東線5.2公里處受3月14日凌晨大雨影響，昨天再度發生坍方落石，車輛無法通行，為安全考量，雪管處已暫時禁止自行車及其他車輛進入。圖／雪霸國家公園管理處提供
大鹿林道東線5.2公里處受3月14日凌晨大雨影響，昨天再度發生坍方落石，車輛無法通行，為安全考量，雪管處已暫時禁止自行車及其他車輛進入。圖／雪霸國家公園管理處提供

通往大霸尖山的大鹿林道東線5.2公里處受3月14日凌晨大雨影響，昨天再度發生坍方落石，車輛無法通行，為安全考量，雪霸國家公園管理處已暫時禁止自行車及其他車輛進入，目前已通知開口合約廠商，等天候穩定後才能進場搶通。

雪管處提醒，觀霧山區目前仍有強雷雨，山區道路邊坡仍不穩定，易有落石或坍方危險，前往旅遊、登山前請密切注意天氣變化及路線最新路況，並盡速通過風險路段，切勿逗留，以確保安全。

雪管處觀霧管理站昨天接獲協作通報大鹿林道東線5.2公里坍方落石，車輛無法通行，立即指派保育巡查員會同林保署新竹分署觀霧分站前往勘查並於現場拉設警示帶，提醒遊客注意安全；此外在大霸登山服務站也張貼告示，由值勤志工暫時管制自行車進入。觀霧站已通知開口合約廠商，待天候穩定後即刻進場進行搶修。

大鹿林道東線是攀登大霸尖山的必經之路，但每逢大雨、地震都易發生坍方落石，尤其5.2公里處去年迄今已發生多次坍方，可說逢大雨「必坍」的路段。

雪管處指出，大鹿林道東線地質相當脆弱敏感，易受風化導致落石，經學者調查共有6處邊坡崩塌危害型、4處坑溝沖蝕危害型，近日山區持續降雨及落石，為安全考量，建議近日規畫攀登大霸尖山的山友先暫緩行程。

雪霸國家公園管理處為提升大鹿林道東線路基及路面的安全，自2021年起逐年編列預算，針對危險路段分年分期進行改善。

大鹿林道東線5.2公里處受3月14日凌晨大雨影響，昨天再度發生坍方落石，車輛無法通行，為安全考量，雪管處已暫時禁止自行車及其他車輛進入。圖／雪霸國家公園管理處提供
大鹿林道東線5.2公里處受3月14日凌晨大雨影響，昨天再度發生坍方落石，車輛無法通行，為安全考量，雪管處已暫時禁止自行車及其他車輛進入。圖／雪霸國家公園管理處提供
大鹿林道東線5.2公里處昨天再度發生坍方落石，車輛無法通行，為安全考量，雪管處已暫時禁止自行車及其他車輛進入，並拉起封鎖線。圖／雪霸國家公園管理處提供
大鹿林道東線5.2公里處昨天再度發生坍方落石，車輛無法通行，為安全考量，雪管處已暫時禁止自行車及其他車輛進入，並拉起封鎖線。圖／雪霸國家公園管理處提供
大鹿林道東線5.2公里處受3月14日凌晨大雨影響，昨天再度發生坍方落石，車輛無法通行，為安全考量，雪管處已暫時禁止自行車及其他車輛進入。圖／雪霸國家公園管理處提供
大鹿林道東線5.2公里處受3月14日凌晨大雨影響，昨天再度發生坍方落石，車輛無法通行，為安全考量，雪管處已暫時禁止自行車及其他車輛進入。圖／雪霸國家公園管理處提供

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