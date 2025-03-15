歧視唐氏症⋯經長郭智輝缺席唐氏症記者會 病團這樣說

經濟部長郭智輝以「蒙古症」形容台積電不應和英特爾合資，歧視言論引發軒然大波。唐氏症基金會董事長林正俠發聲力邀郭出席今天在台北車站舉辦的世界唐氏症日記者會，不過，郭智輝今天並未現身。林正俠說，郭部長已親自向自己道歉，並表達將擇日至台北車站看展，了解唐氏症，屆時自己將親自接待。

林正俠表示，郭智輝部長已親自致電表達歉意，自己則向部長說明，許多唐氏症父母對此感到相當傷心，部長則坦承對唐氏症不夠瞭解，承諾將到台北車站觀賞基金會舉辦的「321創造我們的世界」唐氏症日特展，「許多人不了解唐寶寶是基因突變的問題，藉由這次新聞事件，引發很多討論，從正面角度想，反而要謝謝部長失言。」

「31歲女兒常問我，為何我是唐寶寶？我常不知道如何回答。」林正俠表示，自己只好回答孩子，每個人都是唐寶寶，要她認真學習，未來會跟平常人沒有不同；藉記者會機會，盼向社會大眾澄清，唐氏症是21對染色體異常致病，為突變導致，與遺傳並沒有關係，3月21日為世界唐氏症日，希望大家共同穿上不成對服裝，支持唐寶寶。

林正俠說，今年展覽聚焦三大概念：機會、微笑、不麻煩，社會多給唐氏症寶寶機會，唐氏症寶寶也給大眾機會，彼此融入，就不會形成麻煩，而微笑是世界共同語言，可化解不必要紛爭；藉由學習，唐寶寶也可以在社區活動，「支持唐寶寶不是麻煩事。」基金會成立27年來，從家長支持組織出發，隋唐寶寶就診、就學、安老等階段需求，擴展服務致早期療育、公共托育、整合門診等。

「321創造我們的世界」特展3月15至23日在台北車站大廳舉行，台北101大樓將在3月21日點燈，象徵社會對唐寶寶的關懷與支持。基金會規劃多項活動，民眾在展覽打卡，或參與應援貼紙連署，即可獲得限量版ICASH，3月21日當天穿上不同顏色襪子，支持受不成對染色體限制的唐寶寶，也可參加抽獎活動。