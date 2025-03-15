聽新聞
0:00 / 0:00
剛過完65歲生日 交通部證實台鐵董座杜微主動請辭
台鐵公司化邁入第2年，從台鐵局長轉任為台鐵公司首任董座杜微已屆齡65歲，近日傳出提出請辭或延任，目前已提報行政院。對此，記者致電杜微，其仍未接聽電話回應，交通部官員則已證實，杜微近日因屆齡且另有生涯規劃主動表達請辭，交通部雖有表達慰留，但杜微仍堅定請辭，後續將由交通部次長伍勝園暫代董座一職。
杜微為國立成功大學交通管理科學系學士、國立台灣大學政治學系碩士，於台鐵管理局基層做起，為最後一任台鐵局長及首任台鐵公司董事長，近日剛過完65歲生日即傳出請辭消息。
交通部官員指出，杜微近日無預警表達因屆齡，且另有生涯規劃，決定請辭台鐵董座一職，目前已送至行政院待核定。該名官員也說，交通部感謝杜微在公司化過程完成階段性任務，並建立公司規章，後續接任人選還未定，將暫由交通部次長伍勝園暫代。
台鐵去年元旦起公司化，但去年受多次地震、颱風侵襲，也讓台鐵營運及安全備受挑戰。台鐵去年收入174億元，增加7.01億元；最受歡迎的台鐵便當收益8.63億元，也較前年成長12.8%，但整體虧損仍達120億元。而台鐵票價調漲案已醞釀多時，上月終於順利通過交通部費率委員會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言