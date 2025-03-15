剛過完65歲生日 交通部證實台鐵董座杜微主動請辭

台鐵公司化邁入第2年，從台鐵局長轉任為台鐵公司首任董座杜微已屆齡65歲，近日傳出提出請辭或延任，目前已提報行政院。對此，記者致電杜微，其仍未接聽電話回應，交通部官員則已證實，杜微近日因屆齡且另有生涯規劃主動表達請辭，交通部雖有表達慰留，但杜微仍堅定請辭，後續將由交通部次長伍勝園暫代董座一職。

杜微為國立成功大學交通管理科學系學士、國立台灣大學政治學系碩士，於台鐵管理局基層做起，為最後一任台鐵局長及首任台鐵公司董事長，近日剛過完65歲生日即傳出請辭消息。

交通部官員指出，杜微近日無預警表達因屆齡，且另有生涯規劃，決定請辭台鐵董座一職，目前已送至行政院待核定。該名官員也說，交通部感謝杜微在公司化過程完成階段性任務，並建立公司規章，後續接任人選還未定，將暫由交通部次長伍勝園暫代。

台鐵去年元旦起公司化，但去年受多次地震、颱風侵襲，也讓台鐵營運及安全備受挑戰。台鐵去年收入174億元，增加7.01億元；最受歡迎的台鐵便當收益8.63億元，也較前年成長12.8%，但整體虧損仍達120億元。而台鐵票價調漲案已醞釀多時，上月終於順利通過交通部費率委員會。