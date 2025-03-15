快訊

至親兒在國外...張振寰離世無家屬出面 初步相驗「死因不明」

剛過完65歲生日…台鐵董座杜微請辭 交通部證實「由他暫代」

受訪遭「死貓」攻擊！川普挑眉怒瞪記者：你今晚會成為頭條新聞

聽新聞
0:00 / 0:00

剛過完65歲生日 交通部證實台鐵董座杜微主動請辭

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵公司董事長杜微。本報資料照片
台鐵公司董事長杜微。本報資料照片

台鐵公司化邁入第2年，從台鐵局長轉任為台鐵公司首任董座杜微已屆齡65歲，近日傳出提出請辭或延任，目前已提報行政院。對此，記者致電杜微，其仍未接聽電話回應，交通部官員則已證實，杜微近日因屆齡且另有生涯規劃主動表達請辭，交通部雖有表達慰留，但杜微仍堅定請辭，後續將由交通部次長伍勝園暫代董座一職。

杜微為國立成功大學交通管理科學系學士、國立台灣大學政治學系碩士，於台鐵管理局基層做起，為最後一任台鐵局長及首任台鐵公司董事長，近日剛過完65歲生日即傳出請辭消息。

交通部官員指出，杜微近日無預警表達因屆齡，且另有生涯規劃，決定請辭台鐵董座一職，目前已送至行政院待核定。該名官員也說，交通部感謝杜微在公司化過程完成階段性任務，並建立公司規章，後續接任人選還未定，將暫由交通部次長伍勝園暫代。

台鐵去年元旦起公司化，但去年受多次地震、颱風侵襲，也讓台鐵營運及安全備受挑戰。台鐵去年收入174億元，增加7.01億元；最受歡迎的台鐵便當收益8.63億元，也較前年成長12.8%，但整體虧損仍達120億元。而台鐵票價調漲案已醞釀多時，上月終於順利通過交通部費率委員會。

交通部 台鐵公司化 杜微

延伸閱讀

傳請辭台鐵董座…今同台賴總統 杜微現身公益活動未鬆口

傳台鐵首任董事長杜微1原因提請辭 交通部：未接獲通知

公寓大廈裝充電樁難！內政部曝「管委會、財源」常卡關

無人機結合AI精準診斷交通衝突熱點 防範道路事故

相關新聞

雷雨亂航班 台中機場暫停地面作業、部分航班恐延誤

因雷雨影響，民航局表示，台中機場下午2時35分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤，提醒旅客及接機民眾，注意航班異動資訊...

又坍了！大鹿林道東線5.2公里因大雨坍方 車輛無法通行

通往大霸尖山的大鹿林道東線5.2公里處受3月14日凌晨大雨影響，再度發生坍方落石，車輛無法通行，為安全考量，雪霸國家公園...

Andy強勢反擊 鬼才阿水分析3重點：家寧一家恐滿盤皆輸

眾量級事件延燒，針對家寧及家寧媽的聲明反擊，Andy今天凌晨拍影片回應。網紅「鬼才阿水Awater」今天在臉書列3點分析...

影／大鹿林道東線坍方 強降雨不停要搶通還得等一等

通往大霸尖山的大鹿林道東線5.2公里處受3月14日凌晨大雨影響，昨天再度發生坍方落石，車輛無法通行，為安全考量，雪霸國家...

歧視唐氏症⋯經長郭智輝缺席唐氏症記者會 病團這樣說

經濟部長郭智輝以「蒙古症」形容台積電不應和英特爾合資，歧視言論引發軒然大波。唐氏症基金會董事長林正俠發聲力邀郭出席今天在...

剛過完65歲生日 交通部證實台鐵董座杜微主動請辭

台鐵公司化邁入第2年，從台鐵局長轉任為台鐵公司首任董座杜微已屆齡65歲，近日傳出提出請辭或延任，目前已提報行政院。對此，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。