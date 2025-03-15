傳請辭台鐵董座…今同台賴總統 杜微現身公益活動未鬆口

台鐵公司化邁入第2年，從台鐵局長轉任台鐵公司首任董座杜微，因屆齡65歲，近期傳出已提請辭或延任，且已提報行政院。杜微今天出席唐氏症基金會在台北車站大廳舉辦的記者會，面對媒體提問，他仍不鬆口，只簡短回應：「今天是唐寶寶重要記者會日子，我們不談別的議題，不要喧賓奪主。」

杜微身穿唐寶寶紀念T恤，現身唐氏症基金會記者會，面對媒體多次詢問，均未鬆口，隨後與唐氏症基金會董事長寒暄後，離開會場迎接即將到場的總統賴清德，2人同台亮相。唐氏症基金會在台北車站開設愛不囉唆公益店面，今天舉辦「321創造我們的世界」特展，台鐵公司特別提供紀念版悠遊卡，發放給現場媒體及與會貴賓。

台鐵去年元旦起公司化，但去年受多次地震、颱風侵襲，也讓台鐵營運及安全備受挑戰。台鐵去年收入174億元，增加7.01億元；最受歡迎的台鐵便當收益8.63億元，也較前年成長12.8%，但整體虧損仍達120億元。而台鐵票價調漲案已醞釀多時，上月終於順利通過交通部費率委員會。

據傳，杜微因完成階段性任務後，加上屆齡65歲，近日提出請辭或延任，並提報行政院。