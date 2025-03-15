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兼具醫療、防疫、戰備功能 屏東醫院新大樓動土蕭美琴出席
衛生福利部屏東醫院新醫療大樓今日中午開工動土，副總統蕭美琴也到場參加。新大樓為地上12層、地下3層，除了引進更多先進設備，也同時兼具防疫與戰備功能，預計2028年底啟用，屆時全院總床數可達687床，提供屏東鄉更優質的醫療服務。
屏東醫院建院於日治時期，已有逾百年歷史。現有的醫療空間老舊且狹小，限制醫院整體發展，也影響民眾就醫品質，因此規畫在醫院旁的舊環保局大樓拆除後空地興建新大樓，原本預計興建地上7層、地下1層。
不過行政院前院長蘇貞昌認為，屏東醫院除了長期提供民眾醫療照顧外，在疫情或複合性災難期間，也要配合執行公共衛生政策，肩負緊急醫療救護任務，因此核定「屏東醫院新醫療大樓新建計畫」，打造屏東醫院為急重症醫療及防疫戰備的多功能醫院，建築體也擴增為地上12層、地下3層。
今日舉行動土典禮，副總統蕭美琴也到場參加。她在致詞時指出，醫療資源平常用於照顧百姓的健康，但特殊情況下要有可以擴張、增加戰備的空間，確保所有百姓無論是平時或是緊急狀況都可獲得更好的照顧。
她說，屏東醫院新大樓不但減少城鄉差距，達到醫療平權，也兼具防疫、防災、戰備等多功能醫院，是台灣醫院新標竿。屏東縣長周春米說，未來希望屏東醫院在高醫及高醫大支持下，提供屏東鄉親更好的醫療服務。
屏東醫院新醫療大樓總經費35.6億元，可容納481床（急性一般病床300床及特殊病床181床），每區均具負壓的獨立空間，可作為疫情及危難應變收治使用；同時建置新型態複合式手術室及達文西手術設備，也將導入最新智慧醫療系統。
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