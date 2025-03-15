醫學教育並重科技人性 黃達夫：直視受苦雙眼才有好診斷

全台急診壅塞，暴露醫護出走，醫院病床關床窘境。黃達夫醫學教育促進基金會今天舉辦國際研討會，董事長黃達夫說，醫療場域日益擴張服務量與官僚體制，已讓醫護人員過勞，優秀醫護離開臨床場域，醫療教育改革迫在眉睫，醫療科技進展快速，科技與人性應該並重，並讓年輕醫護獲得重視，更願意長遠投入醫療行業。

「醫療科技進展，人工智慧（AI）讓診斷、治療更能貼近病人需求，但醫療永恆的真理，是治療奠基於關懷、信任，與良好且專業的醫病關係。」黃達夫說，儘管面對人口變遷、醫療環境劇變等現況，要達成有效率的照護，對病患的同情、關愛與尊重，是不可改變的原則，「若醫師不能握著病人因驚嚇受害而顫抖得手，不能直視病人眼裡痛楚，就無法做出好診斷。」

黃達夫表示，要建立正向發展的醫療環境，關鍵是在每個環節找到適任人選，醫學生必須有真誠服務病人的動機，而非為了聲望與收益從醫；各界應促進團隊合作，建立良性環境，才能改善醫療人員過勞離職情況，同時，也應提升醫療教育投資，「全球諸多國家面臨長期醫療投資低下，台灣也是如此，醫療人員教育與訓練過程，有時無法符合病人需要。」

世界衛生組織統計，截至2030年全球醫療人力將面臨高達1800萬短缺，讓許多國家民眾無法獲得合適治療。同時，老化人口不斷攀升，全球60歲以上人口，將在2050年翻倍，達20億之多。黃達夫表示，人口結構老化，讓慢性病治療、困難疾病醫療需求達到高峰，醫療體系還必須面對如新冠疫情般，突發大規模傳染性疾病等公共衛生危機。

黃達夫說，前述現況顯示，現行臨床訓練與照護服務必須轉型，若不立即對醫療教育做出決定改革，將讓下一世代醫療從業人員及病友失望；已有研究證實，當醫療人員確實聆聽病人心聲，並與其順利溝通，治療結果才能更好，「醫療教育著重不斷發展現代技術，也必須保留並珍惜醫療人文、人性一環。」

若醫療教育轉型成功，新一代醫療人員不僅熟悉科技與知能，也會成為有共情力、關懷病人的臨床人員。黃達夫表示，除找到適任，對行醫有熱忱的學子，也要讓年輕醫療人員感受到行醫的價值，與社會支持，這樣他們才能持續精進、終身學習，「最重要的是，醫學教育的未來，取決於創新科技與人性關懷的平衡。」